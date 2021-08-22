Стоянку автомобилей запретят на разных улицах в центре Нижнего Новгорода с 13 октября

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Временный запрет на остановку и парковку автомобилей введут на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода. Как пояснили в городском Дептрансе, ограничения будут вводиться на непродолжительное время на разных участках, начиная с 13 октября. В это время на дорогах будут наносить разметку.
Под ограничения попадут следующие улицы:
ул. Академика Блохиной - от ул. Варварская до ул. Ошарская;
ул. Академика Блохиной - от ул. Варварская до ул. Ковалихинская;
ул. Алексеевская;
ул. Арзамасская;
ул. Артельная;
ул. Большая Покровская - у дома №63;
ул. Горького - от пл. Свободы до ТЦ "Шоколад";
ул. Грузинская - от ул. Большая Покровская до ул. Ошарская;
ул. Звездинка;
ул. Ильинская - от ул. Добролюбова до ул. Красносельской;
ул. Ижорская - от ул. Горького до Белинского;
ул. Ковалихинская - напротив дома №77;
ул. Ковалихинская - от ул. Варварская до ул. Семашко;
ул. Костина - от ул. Белинского до пл. Максима Горького;
ул. Медицинская;
ул. Минина;
ул. Нестерова - от ул. Ульянова до Верхневолжской набережной;
Верхневолжская набережная;
Нижневолжская набережная - напротив дома №16;
Нижневолжская набережная - от дома №1Б до пер. Казарменный и от ул. Широкой до пер. Казарменный;
Нижневолжская набережная - от дома №20А до д.11;
Нижневолжская набережная - около дома №21А;
переулок Нагорный;
переулок Городецкий;
переулок Казарменный;
пл. Горького - около дома № 65 и 58 по ул. Б.Покровская и дома №76 по ул. Горького, напротив дома №3 по ул. Звездинка;
Зеленский съезд;
Ивановский съезд.
На подъездах будут установлены соответствующие дорожные знаки. Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуироваться, предупредили в нижегородском Центре организации дорожного движения.
Напомним, с 24 сентября будет временно запрещена парковка транспортных средств на улицах Новой, Провиантской, Горького, а также в переулках Кожевенном и Холодном. Кроме того, с 24 сентября также планируется ограничить парковку транспортных средств на нескольких участках проспекта Гагарина.
А вот с 29 сентября парковку запретят на участке улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде.
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