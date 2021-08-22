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Общество

Стоянку автомобилей запретят на разных улицах в центре Нижнего Новгорода с 13 октября

23 сентября 2021 17:27  [391] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Временный запрет на остановку и парковку автомобилей введут на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода. Как пояснили в городском Дептрансе, ограничения будут вводиться на непродолжительное время на разных участках, начиная с 13 октября. В это время на дорогах будут наносить разметку.

Под ограничения попадут следующие улицы:

ул. Академика Блохиной - от ул. Варварская до ул. Ошарская;

ул. Академика Блохиной - от ул. Варварская до ул. Ковалихинская;

ул. Алексеевская;

ул. Арзамасская;

ул. Артельная;

ул. Большая Покровская - у дома №63;

ул. Горького - от пл. Свободы до ТЦ "Шоколад";

ул. Грузинская - от ул. Большая Покровская до ул. Ошарская;

ул. Звездинка;

ул. Ильинская - от ул. Добролюбова до ул. Красносельской;

ул. Ижорская - от ул. Горького до Белинского;

ул. Ковалихинская - напротив дома №77;

ул. Ковалихинская - от ул. Варварская до ул. Семашко;

ул. Костина - от ул. Белинского до пл. Максима Горького;

ул. Медицинская;

ул. Минина;

ул. Нестерова - от ул. Ульянова до Верхневолжской набережной;

Верхневолжская набережная;

Нижневолжская набережная - напротив дома №16;

Нижневолжская набережная - от дома №1Б до пер. Казарменный и от ул. Широкой до пер. Казарменный;

Нижневолжская набережная - от дома №20А до д.11;

Нижневолжская набережная - около дома №21А;

переулок Нагорный;

переулок Городецкий;

переулок Казарменный;

пл. Горького - около дома № 65 и 58 по ул. Б.Покровская и дома №76 по ул. Горького, напротив дома №3 по ул. Звездинка;

Зеленский съезд;

Ивановский съезд.

На подъездах будут установлены соответствующие дорожные знаки. Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуироваться, предупредили в нижегородском Центре организации дорожного движения.

Напомним, с 24 сентября будет временно запрещена парковка транспортных средств на улицах Новой, Провиантской, Горького, а также в переулках Кожевенном и Холодном. Кроме того, с 24 сентября также планируется ограничить парковку транспортных средств на нескольких участках проспекта Гагарина.

А вот с 29 сентября парковку запретят на участке улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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