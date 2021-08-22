Маски отремонтировали на фасаде Нижегородского ТЮЗа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фасад Нижегородского Театра юного зрителя отремонтировали. Об этом рассказала директор театра Инна Ванькина в ходе пресс-конференции 23 сентября.

Ремонт проводился в этом году.

"Театр открыл глаза. Как говорила всегда прекрасный экс-директор оперного театра Анна Дмитриевна Ермакова - умылся театр. В частности, мы отремонтировали изображения масок на фасаде. Пересадили дерево, которое росло на крыше прямо над ними. Сейчас они растут в нашей березовой аллее. Мы верим, что они перезимуют, потому что мы хотим, чтобы с ними все было хорошо", - сказала она.

Согласно информации на сайте госзакупок, подрядчиком выступило ООО "КТВ". Стоимость работ составила почти 3 млн рублей.

Кроме того, была отремонтирована территория рядом с театром. В частности подрядная организация заменила брусчатку, поставила новые световые опоры и разбила клумбы.

"Мы ждем часы. Олег Алексеевич Беркович пообещал, что кулибинские часы будут стоять в парке имени ученого, а значит рядом с ТЮЗом. Нам обещали, что часы появятся уже после нового года", - рассказала Инна Ванькина.

Что касается масштабной реконструкции театра, финансирование еще не подтвердилось.

"Мы снова готовим проектную документацию на реконструкцию и верим", - сказала директор театра.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт нижегородского ТЮЗа запланирован на 2022 год. Cтоимость работ составит 41,6 млн рублей. Планируется, что на проведение работ поступят 40 млн рублей из федерального бюджета и 1,6 млн рублей из областного в рамках нацпроекта "Культура".

Напомним, что дизайн-проект реставрации уже готов. В театре будет произведена реконструкция зрительного зала, вестибюля, сопутствующих помещений и фасада.

Напомним также, что часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода пока остаются у театра драмы.