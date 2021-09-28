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Общество

Проекты ликвидации двух крупных свалок в Нижнем Новгороде разработают за 25 млн рублей к весне 2022 года

28 сентября 2021 12:09  [414] Общество
Свалка на Московском шоссе

Свалка на Московском шоссе

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде начали разработку проектов по рекультивации несанкционированных свалок на улице Заовражной и на Московском шоссе (на территории бывшей военной части). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском комитете экологии.

Согласно информации, свалки будут рекультивированы в рамках нацпроекта "Экология".

В горкомэкологии Нижнего Новгорода отметили, что разработка проекта является одним из важнейших этапов по рекультивации: именно на основании готового проектного решения будут определены необходимые затраты для ликвидации свалки. Стоимость разработки обоих проектов в общей сложности составляет более 25 миллионов рублей.

Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода для этих целей уже заключил муниципальные контракты с институтом "ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ" (г. Москва) и Проектно-изыскательским Институтом "ГИПРОВОДСТРОЙ" (г. Волгоград). Эти компании стали победителями открытого конкурса, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на рекультивацию свалки на ул. Заовражной планируется направить порядка 7 млн рублей, на Московском шоссе - порядка 20 млн рублей.

При этом 75% расходов будут покрыты за счёт областного бюджета. Муниципальным заказчиком выступает МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода". Завершение по разработке проектов запланировано на весну 2022 года, подчеркнули в горадминистрации.

Напомним, ранее Росприроднадзор обвинил власти Нижнего Новгорода в появлении незаконной свалки площадью более 20 га в Московском районе и возбудило в отношении нижегородской мэрии административное расследование по ч. 2. ст. 8.7 КоАП РФ - невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.

В рамках расследования были отобраны необходимые пробы, установлен класс опасности отходов – IV. Проведена работа по уточнению площади загрязненного участка – более 7,2 тысяч кв.м - и объёма размещенных отходов – более 7,4 тысяч куб.м.

По итогам проведённого расследования Росприроднадзор вынес постановление о привлечении администрации города к ответственности: размер штрафных санкций составил 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что свалка на ул. Заовражной начала образоваться осенью 2018 года, когда эта территория стала местом для незаконного вывоза снега. Весной 2019 года сюда начали привозить горы мусора. Въезд на свалку неоднократно засыпали грунтом, однако эту насыпь ночью разравнивали неизвестные. Организатора свалки подозревали в поджоге машины сотрудника администрации Приокского района, который препятствовал складированию мусора.

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Теги:
Росприроднадзор Свалки Экология
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