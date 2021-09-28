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Общество

Вторую часть сквера им. Свердлова в Нижнем Новгороде благоустроят уже в конце октября

04 октября 2021 18:35  [114] Общество

Основные работы в рамках второй очереди благоустройства сквера им. Свердлова в Нижнем Новгороде завершатся уже в конце октября, сообщает "Нижний 800".

Напомним, что в Нижнем Новгороде реализуется вторая очередь благоустройства сквера им. Свердлова. В рамках инфраструктурной программы "Среда 800" на площадке за отелем Mercure, на месте пустыря, создается комфортное общественное пространство.

Благоустройство выполняется на территории, ограниченной домами 20Б по ул. Большой Покровской, 30А по ул. Грузинской, 17-23 по ул. Алексеевской и 9Б, 11, 13 по ул. Октябрьской.

Концепция благоустройства разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области и прошла общественные обсуждения. Согласно концепции во второй части сквера им. Свердлова появятся места для отдыха и дорожки для комфортных прогулок, зона для проведения небольших культурных мероприятий, спортивная зона с уличными тренажерами и детская зона с игровыми элементами. На территории оборудуют велопарковку, туалет, установят освещение и высадят растения, а также оформят входы в сквер с улиц Октябрьской и Алексеевской.

Комплексный договор на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы заключен с ООО "Горстрой". Стоимость контракта – 54,7 млн рублей. Основные работы завершатся в конце октября 2021 года.

В настоящее время на территории размечают трассировку дорожек, устраивают основание дорожно-тропиночной сети, а также функциональных площадок, делают бетонные и стальные бордюры. Ведутся работы по армированию каркасов подиума и подпорной стенки. На территории задействовано 15 рабочих, используется четыре единицы техники.

Ранее подрядчик демонтировал старое покрытие и нелегальные постройки (гаражи), выполнил приствольную защиту деревьев, геодезические разбивочные работы, выкопал траншеи под кабель.

Планируется, что после завершения работ по благоустройству обе части сквера образуют большую пешеходную зону, которая, по замыслу ИРГСНО, станет альтернативой шумной транспортной улице Октябрьской.

Напомним, в конце декабря 2020 года состоялось открытие первой очереди благоустройства сквера им. Свердлова в рамках программы "Среда 800". Там появились места для отдыха, обновилось озеленение и освещение, были созданы уникальная игровая зона, площадка для мероприятий и навес для ожидания транспорта.

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Теги:
800 летие Благоустройство Сквер
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