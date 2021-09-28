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Глава Росприроднадзора Радионова Светлана: нарушать экологические законы будет невыгодно

05 октября 2021 13:31  [281]

За нефтяные пятна нужно платить

В настоящее время Федеральная служба по надзору в сфере природопользования изучает данные, чтобы оценить последствия разлива нефти в Черном море: 7 августа под Новороссийском при погрузке танкера произошла утечка, в результате которой в воду попали нефтепродукты.

По информации Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ответственного за происшествие, площадь разлива составила всего 200 квадратных метров. Однако ученые, получившие снимки со спутников, утверждают, что она в 400 000 раз больше. По словам главного экологического инспектора России Светланы Радионовой, все силы Службы направлены на установление истинных масштабов бедствия.

В начале сентября Светлана Геннадьевна сообщила об итогах работы на месте разлива нефти в Коми. После аварии удалось добиться возмещения ущерба от "Лукойла" в размере более 374 млн рублей.

Важной победой стала компенсация экологического вреда "Норникелем", допустившим утечку дизельного топлива в Норильске в 2020 году. Компания выплатила 146 млрд рублей. Сейчас специалисты ведомства контролируют проведение рекультивации: уже собрано более 188 000 тонн загрязненного грунта, более 25 000 кубометров водотопливной смеси.

Переоснащение инспекторов

Организации, виновные в экологических нарушениях, выплачивают компенсации за причиненный вред в российский бюджет, а затем эти средства направляются на восстановительные мероприятия. Так, часть выплат за ЧП в Норильске, около 2 млрд рублей, в качестве дополнительного финансирования поступит на покупку новой техники для Службы и ее территориальных подразделений.

Светлана Радионова подчеркивает, что эффективность работы инспекторов зависит, в том числе, от материально-технической базы. Благодаря переоснащению специалисты смогут использовать современные приборы для замеров, а лаборатории получат новое оборудование.

Законы — инструмент защиты

С 1 января 2021 года для предприятий действуют новые критерии по определению негативного воздействия на окружающую среду. Согласно изменениям в федеральном законе «Об охране окружающей среды», объекты I категории, то есть имеющие наибольший потенциал к загрязнению природы, должны быть оснащены автоматической системой мониторинга вредных выбросов до конца 2026 года. Это означает, что экологическое наблюдение за предприятиями будет постоянным и открытым. Как отмечает Радионова, пока не все промышленники готовы открыто демонстрировать свои данные о влиянии на воду, почвы и воздух.

Кроме того, глава Росприроднадзора выступает за более жесткие правила при добыче углеводородного сырья и золота. Радионова предлагает, чтобы как можно больше недропользователей применяли наилучшие доступные технологии, максимально оберегающие природу. Пока такое требование относится только к объектам I категории. Но значительный ущерб при разработке месторождений наносят и производства II категории, например, большой след оставляет золотодобыча, которая до неузнаваемости меняет рельеф и русла рек.

Забота об экологии — это навсегда

В Росприроднадзоре уверены, что вопросы по спасению окружающей среды еще долго будут главенствовать в мировой повестке, и Россия в этом плане поддерживает все основные экологические тренды. Например, введение трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в Европе закономерно приведет к возникновению аналогичного внутреннего регулирования в России (ВУР).

Российская Федерация также идет по пути сокращения выбросов углекислого газа. Радионова настаивает на высоких штрафах и необходимости переоборудования промышленных объектов: установке современных очистных систем и более точной измерительной техники.

Биография руководителя Службы

Светлана Радионова

Радионова Светлана Геннадьевна назначена руководителем Росприроднадзора в декабре 2018 года. До этого она работала в органах прокуратуры Москвы и Подмосковья, была заместителем главы Ростехнадзора.

Радионова имеет два высших юридических образования и еще одно по экономической специальности. Окончила Саратовскую государственную академию права, РГУ нефти и газа им. Губкина и РАНХиГС при президенте РФ.

Награждена орденом Почета и медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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