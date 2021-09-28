Нижегородцы могут принять участие в онлайн-акциях ко Дню народного единства Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы могут принять участие в онлайн-акциях ко Дню народного единства. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, желающие смогут присоединиться к федеральным проектам, а также поучаствовать в местных онлайн-мероприятиях.

"Нижегородская область традиционно является одним из центров празднования Дня народного единства. В этом году в связи с непростой ситуацией из-за коронавируса акцент сделан на онлайн-мероприятия. У праздника очень глубокие исторические корни, а многие интересные моменты, связанные с ополчением, не слишком известны. Будет здорово, если в эти дни удастся уделить внимание изучению и осмыслению подвига наших предков. События тех дней позволяют лучше понять духовный путь народа России, его истоки", - сказал Глеб Никитин.

Организаторы федеральных онлайн-акций предлагают участникам снять свои тематические ролики и разместить их в социальных сетях с хештегами #МыВместе #Мыедины #Россияобъединяет.

Так, известные нижегородские экскурсоводы и деятели культуры в рамках акции "Народные экскурсии" проведут мини-экскурсии по музеям и памятным местам города, связанным с народным ополчением 1611-1612 гг. под руководством Минина и Пожарского. Поучаствовать в видеоэкскурсиях можно в соцсети "ВКонтакте", на странице регионального управления культурно-образовательными проектами Нижегородской области.

Также состоится проект "Танец народа": нижегородцы могут снять ролик исполнения танца с использованием национальных движений и элементов разных регионов Российской Федерации, в разных национальных костюмах народов России.

Помимо этого, на официальном сайте "Центра культуры "Рекорд" и страницы во "ВКонтакте" в 12:00 4 ноября начнется презентация исторического документа – "Дневника" жителя блокадного Ленинграда.