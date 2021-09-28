Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
02 ноября 2021 14:59  [69] Нижегородцы могут принять участие в онлайн-акциях ко Дню народного единства
01 ноября 2021 17:55  [256] "Ночь искусств" пройдет в Нижегородской области 4 ноября
31 октября 2021 09:43  [347] Нижегородские школьники смогут посетить московский Музей Победы в режиме онлайн
29 октября 2021 18:29  [466] Музеи Нижнего Новгорода проверили на соблюдение коронавирусных ограничений
28 октября 2021 18:08  [453] Минкультуры Нижегородской области займётся поддержкой производства национальных фильмов
28 октября 2021 10:28  [500] Скульптуры убрали с пл. Ленина в Нижнем Новгороде в связи с их разрушением
27 октября 2021 15:16  [1192] Часть гастрольного проекта "Поехали!" в нижегородском ЦТМ пройдет онлайн
25 октября 2021 13:50  [1442] НГИАМЗ открыт для посещения в нерабочие дни
25 октября 2021 10:53  [1229] Планетарий в нижегородском парке "Швейцария" откроется 8 ноября
24 октября 2021 14:00  [2521] Стало известно, какие учреждения культуры продолжат работу в нерабочие дни в Нижегородской области
Культура и отдых

Нижегородцы могут принять участие в онлайн-акциях ко Дню народного единства

02 ноября 2021 14:59  [69] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы могут принять участие в онлайн-акциях ко Дню народного единства. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, желающие смогут присоединиться к федеральным проектам, а также поучаствовать в местных онлайн-мероприятиях.

"Нижегородская область традиционно является одним из центров празднования Дня народного единства. В этом году в связи с непростой ситуацией из-за коронавируса акцент сделан на онлайн-мероприятия. У праздника очень глубокие исторические корни, а многие интересные моменты, связанные с ополчением, не слишком известны. Будет здорово, если в эти дни удастся уделить внимание изучению и осмыслению подвига наших предков. События тех дней позволяют лучше понять духовный путь народа России, его истоки", - сказал Глеб Никитин.

Организаторы федеральных онлайн-акций предлагают участникам снять свои тематические ролики и разместить их в социальных сетях с хештегами #МыВместе #Мыедины #Россияобъединяет.

Так, известные нижегородские экскурсоводы и деятели культуры в рамках акции "Народные экскурсии" проведут мини-экскурсии по музеям и памятным местам города, связанным с народным ополчением 1611-1612 гг. под руководством Минина и Пожарского. Поучаствовать в видеоэкскурсиях можно в соцсети "ВКонтакте", на странице регионального управления культурно-образовательными проектами Нижегородской области.

Также состоится проект "Танец народа": нижегородцы могут снять ролик исполнения танца с использованием национальных движений и элементов разных регионов Российской Федерации, в разных национальных костюмах народов России.

Помимо этого, на официальном сайте "Центра культуры "Рекорд" и страницы во "ВКонтакте" в 12:00 4 ноября начнется презентация исторического документа – "Дневника" жителя блокадного Ленинграда.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph