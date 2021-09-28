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Павильоны для концертного зала и галереи возведены в нижегородских пакгаузах. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в АНО "Центр 800".
Согласно информации, на данный момент выполнен комплекс строительно-монтажных работ - устроен металлокаркас, смонтированы фасадные элементы. Частично завершены работы по устройству кровли.
В организации отметили, что конструкции некапитальные и не создают дополнительной нагрузки на пакгаузы.
Кроме того, сейчас завершаются работы по прокладке наружных инженерных сетей. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок и перекрытий.
Все работы планируется завершить в 2021 году.
"Пространство галереи будет использоваться для проведения различных выставок. Концертное пространство предполагается использовать как универсальный зал для проведения культурно-массовых мероприятий", - сообщили в АНО "Центр 800".
Проектом предусматривается установка универсального звукового и сценического оборудования.
Ранее сообщалось, что подрядчиком выступает ООО "Аэроком" (г. Москва) в консорциуме с АО "Компания СпецСтройРеконструкция" (г. Москва). Стоимость работ составит 659 млн рублей. Проект реализуется с привлечением внебюджетных средств.
Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и решили использовать как концертный зал и выставочное пространство.
Напомним также, что противоаварийные работы завершились на пакгаузах в декабре 2020 года. Цвет пакгаузов был приближен к натуральному оттенку темного металла дореволюционных конструкций.
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