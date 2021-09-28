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Общество

"Шахматный дом" в Нижнем Новгороде должен быть готов в этом году

11 октября 2021 16:55  [140] Общество
Шахматный дом до начала реставрации

Шахматный дом до начала реставрации

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Шахматный дом" (ул.Пискунова, 35) в Нижнем Новгороде должен быть готов в этом году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия выдано до 30 декабря 2021 года. 

"В настоящее время работы проводятся в соответствии с согласованными проектными решениями, под оперативным контролем со стороны управления в рамках заключенных договоров на выполнение работ", - заявили в управлении.

Ранее собственник заявил о завершении основных фасадных работ на объекте.

Напомним, что строительство на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" началось в июле 2019 года. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Планировалось, что "Шахматный дом" будет воссоздан к весне того же года. 

СПРАВКА:

Игорный дом Троицкого – объект культурного наследия регионального значения. Владельцем усадьбы в начале ХХ века был А.И.Троицкий, который перестроил дом в модном в тот период архитектурном стиле модерн. На пилонах здания установлены бюсты-авгуры в виде человеческих голов, склонившихся над шахматной доской. С фасадом здания связана городская легенда о том, что хозяин дома организовал игру в шахматы на деньги и однажды проиграл крупную сумму посетителю, оказавшемуся чемпионом Европы по шахматам Михаилом Чигориным. Тот отказался забрать выигрыш, попросив хозяина дома перестать играть в шахматы на деньги. В память об этом событии и был украшен фасад особняка.

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
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