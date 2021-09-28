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Спорт

Директором департамента физкультуры и спорта Нижнего Новгорода назначен Антон Ермаков

11 октября 2021 17:47  [42] Спорт
Антон Ермаков

Антон Ермаков

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новым директором департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода назначен Антон Ермаков. Соответствующее распоряжение подписано главой города Юрием Шалабаевым 11 октября.

Его предшественник, Юрий Звездин, покинул пост в апреле 2021 года. Ермаков, бывший тогда его заместителем, стал исполняющим обязанности директора Депспорта.

СПРАВКА:

Антон Ермаков родился 28 августа 1989 года в Горьком. В 2012 году окончил факультет физической культуры и спорта ННГУ им. Лобачевского и поступил на должность главного специалиста в департамент культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода. С 2012 по 2013 год проходил военную службу в Вооруженных Силах РФ. В разные годы работал сотрудником в банке "Открытие" и "Росбанке", а также заместителем директора по спортивной подготовке спортивной школы "Юность" и заместителем директора спортивной школы "Радий". Женат, воспитывает двоих детей.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения Спорт
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