Юрий Звездин покинул пост директора департамента спорта администрации Нижнего Новгорода Политика

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Юрий Звездин покинул пост директора департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.

Согласно информации, он переходит на другую работу, также связанную со спортом.

С 26 апреля обязанности директора городского департамента исполняет заместитель руководителя Антон Ермаков.

Напомним, Юрий Звездин был назначен на должность директора департамента спорта администрации Нижнего Новгорода 2 июля 2018 года.