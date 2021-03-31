Юрий Звездин покинул пост директора департамента спорта администрации Нижнего Новгорода

Фото:
Юрий Звездин покинул пост директора департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.
Согласно информации, он переходит на другую работу, также связанную со спортом.
С 26 апреля обязанности директора городского департамента исполняет заместитель руководителя Антон Ермаков.
Напомним, Юрий Звездин был назначен на должность директора департамента спорта администрации Нижнего Новгорода 2 июля 2018 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+