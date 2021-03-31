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Политика

Юрий Звездин покинул пост директора департамента спорта администрации Нижнего Новгорода

27 апреля 2021 10:30  [3] Политика

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Юрий Звездин покинул пост директора департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.

Согласно информации, он переходит на другую работу, также связанную со спортом.

С 26 апреля обязанности директора городского департамента исполняет заместитель руководителя Антон Ермаков.

Напомним, Юрий Звездин был назначен на должность директора департамента спорта администрации Нижнего Новгорода 2 июля 2018 года.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Отставки Спорт
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