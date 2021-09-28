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Общество

"Фамильные деревья" будут высаживать в нижегородском парке "Швейцария"

13 октября 2021 12:12  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Фамильные деревья" будут высаживать в нижегородском парке "Швейцария". Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на председателя президиума Нижегородского областного отделения всероссийского общества охраны природы Татьяну Созонтьеву.

По ее словам, проведение такой акции запланировано на 2022 год.

"Мы не можем провести акцию до тех пор, пока подрядчик ЕКС не сдаст свои объекты, пока не освободятся места посадки для деревьев. Парк только открыли, а вся работа не выполнена. Поэтому акция переносится на весну. Мы не отказываемся, это будет и "Дерево памяти", и "Семейное дерево". В весенний период, как только будет возможность, обязательно проведем", — сообщила Татьяна Созонтьева.

Всего же в рамках акции планируется высадить 400 деревьев.

Напомним, парк сейчас работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный. Остальная территория готовится принимать гостей.

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Теги:
озеленение Парк Швейцария
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