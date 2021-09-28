Депутаты Думы Нижнего Новгорода рассмотрят вопрос передачи новой партии б/у трамваев из Москвы Общество

Фото: Нижегородэлектротранс (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода рассмотрят вопрос передачи новой партии б/у трамваев из Москвы в собственность города. Об этом сообщается в проекте решения Гордумы. Заседание пройдет 27 октября 2021 года.

Речь идет о 35 трамвайных вагонах "Татра Т-3".

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, трамвайные вагоны находятся в удовлетворительном состоянии. К такому выводу пришли специалисты МП "Нижегородэлектротранс" после осмотра вагонов в рамках рабочей поездки.

"Лакокрасочное покрытие кузовов не нарушено, кузова и салоны в исправном состоянии. Вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт на заводе СВАРЗ ФГУП "Мосгортранс", - говорится в документе.

Трамваи оборудованы электронной системой управления и асинхронным тяговым двигателем.

Инициатором передачи выступает администрация Нижнего Новгорода.

Напомним, это уже четвертая партия б/у трамваев, полученная на безвозмездной основе из Москвы. Первую партию из 11 трамвайных вагонов доставили в ноябре 2018 года, вторую партию из 10 вагонов - в августе 2020 года. Третью - в мае 2021 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс".