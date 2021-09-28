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Депутаты Думы Нижнего Новгорода рассмотрят вопрос передачи новой партии б/у трамваев из Москвы в собственность города. Об этом сообщается в проекте решения Гордумы. Заседание пройдет 27 октября 2021 года.
Речь идет о 35 трамвайных вагонах "Татра Т-3".
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, трамвайные вагоны находятся в удовлетворительном состоянии. К такому выводу пришли специалисты МП "Нижегородэлектротранс" после осмотра вагонов в рамках рабочей поездки.
"Лакокрасочное покрытие кузовов не нарушено, кузова и салоны в исправном состоянии. Вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт на заводе СВАРЗ ФГУП "Мосгортранс", - говорится в документе.
Трамваи оборудованы электронной системой управления и асинхронным тяговым двигателем.
Инициатором передачи выступает администрация Нижнего Новгорода.
Напомним, это уже четвертая партия б/у трамваев, полученная на безвозмездной основе из Москвы. Первую партию из 11 трамвайных вагонов доставили в ноябре 2018 года, вторую партию из 10 вагонов - в августе 2020 года. Третью - в мае 2021 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс".
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