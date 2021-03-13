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Экономика

Третью партию московских б/у трамваев доставят в Нижний Новгород за 845 тысяч рублей

17 марта 2021 14:24  [100] Экономика

Фото: Нижегородэлектротранс (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Третью партию московских б/у трамваев доставят в Нижний Новгород за 845 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

МП "Нижегородэлектротранс" выбрало перевозчика для транспортировки десяти трамвайных вагонов из Москвы.

На участие в закупке была подана только одна заявка - ООО "Негабарит 46" (Курск). С этой компанией и будет заключен договор. Цена контракта была снижена с 850 тысяч рублей на пять тысяч.

Согласно документации, подрядчик должен будет доставить в Нижний Новгород десять вагонов модели ТАТРА Т3 до 15 мая 2021 года.

Перевозку необходимо осуществить автомобильным транспортом.  С момента погрузки должно пройти не более 48 часов.

Ранее сообщалось, что город получит трамваи на безвозмездной основе. 

Трамвайные вагоны сейчас использует ФГУП Мосгортранс. Они отремонтированы и переоборудованы под электронные системы управления. 

После доставки в Нижний Новгород вагоны пополнят трамвайное депо №2. По информации "Нижегородэлектротранса", это позволит уменьшить интервалы движения трамваев на линии.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород уже получил две партии б/у трамваев из Москвы на безвозмездной основе. Первую партию из 11 трамвайных вагонов - в ноябре 2018 года, вторую партию из 10 вагонов - в августе 2020 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс".

СПРАВКА:

ООО "Негабарит 46" зарегистрировано в феврале 2014 года в Курске. Генеральный директор - Белозеров Максим Анатольевич. Основным видом деятельности компании является "деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками". Размер уставного капитала - 10 тысяч рублей.

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Теги:
Госзакупки Трамвай Транспорт
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