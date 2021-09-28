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Бизнес

"ТНС энерго НН" сообщает о мошенниках, вводящих потребителей в заблуждение

14 октября 2021 15:52  [121] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго НН" предостерегает своих клиентов: в Нижегородской области недобропорядочные компании вводят потребителей в заблуждение, убеждая жителей частного сектора перенести расчетный прибор учета из помещения на фасад дома.

Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди. Представители недобросовестных компаний вводят пенсионеров в заблуждение, утверждая, что, по законодательству прибор учета теперь должен располагаться не внутри жилого дома, а на его фасаде.

Данная информация не соответствует действительности – законодательство не обязывает потребителя переносить счетчик из дома на фасад.

После подписания договора, мошенники срывают пломбу и переносят прибор учета потребителя на фасад, взимая за это плату в размере 8-10 тысяч рублей, не меняя при этом счетчик на новый. Более того, срыв пломбы может быть расценен сетевой компанией, как вмешательство в работу счетчика, с последующим составлением акта о безучетном потреблении.

Еще раз обратим внимание, что мошенники выносят на фасад жилого дома обычный «комнатный» счетчик, в то время как для работы вне помещения необходим специализированный прибор учета. Из-за этого вероятность выхода из строя электросчетчика вследствие погодных условий многократно увеличивается. Это может привести к дополнительным расходам для потребителя, связанным с необходимостью установки нового счетчика.

На данный момент зафиксировано несколько подобных случаев в Сергачском и Воротынском районах. Гражданам, пострадавшим от действий мошенников, следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

"ТНС энерго НН"убедительно просит своих клиентов быть бдительными и не поддаваться на уловки недобропорядочных компаний.

"Также обращаем внимание граждан на то, что, согласно законодательству, с 1 июля 2020 года в частном жилом секторе устанавливать интеллектуальные приборы учета уполномочены сетевые компании. Установка новых приборов учета производится бесплатно", - говорится в сообщении компании.

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Теги:
ТНС Энерго
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