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Общество

Более 85% студентов НГЛУ вакцинировались от коронавируса

14 октября 2021 16:49  [57] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 85% студентов Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова (НГЛУ) вакцинировались от коронавируса. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе вуза.

Согласно информации прививки также сделал весь преподавательский состав - из тех, кто не имеет противопоказаний к вакцине.

Кроме того, в общежитиях университета оборудованы два карантинных центра, в которых все иногородние студенты проходят двухнедельный карантин по возвращении из других населенных пунктов.

Ранее нижегородским вузам рекомендовали допускать к очному обучению только вакцинированных или переболевших студентов. Нижегородские студенты также не смогут пройти практику без прививки от коронавируса.

Напомним, что в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  вакцинировались от коронавируса около 20% российских и 30% иностранных студентов и 85% работников.

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Теги:
Вузы Коронавирус Образование
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