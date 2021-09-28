Более 85% студентов НГЛУ вакцинировались от коронавируса

Более 85% студентов Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова (НГЛУ) вакцинировались от коронавируса. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе вуза.
Согласно информации прививки также сделал весь преподавательский состав - из тех, кто не имеет противопоказаний к вакцине.
Кроме того, в общежитиях университета оборудованы два карантинных центра, в которых все иногородние студенты проходят двухнедельный карантин по возвращении из других населенных пунктов.
Ранее нижегородским вузам рекомендовали допускать к очному обучению только вакцинированных или переболевших студентов. Нижегородские студенты также не смогут пройти практику без прививки от коронавируса.
Напомним, что в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород вакцинировались от коронавируса около 20% российских и 30% иностранных студентов и 85% работников.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+