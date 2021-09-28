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Общество

АО "Ситиматик – Нижний Новгород" оштрафовали за ненадлежащее содержание мусороперегрузочной станции на Бору

15 октября 2021 12:05  [86] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области вынесло постановление о привлечении АО "Ситиматик – Нижний Новгород" к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в Управление обратились с жалобами жители деревни Тайное под Бором, недалеко от которой расположена мусороперегрузочная станция. Инспекторы организовали рейдовый осмотр, в ходе которого обнаружили в санитарно-защитной зоне МПС разлетевшийся мусор.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что соответствии с "Едиными требованиями к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов" предприятие должно было предусмотреть технологические решения, которые ограничат загрязнения окружающей среды, распространяемого птицами, грызунами, насекомыми и другими животными. но на данной МПС этого сделано не было.

По итогам рассмотрения на АО "Ситиматик – Нижний Новгород" были наложены штрафные санкции, но компания оспорила постановление Росприроднадзора в суде. Представители предприятия утверждали, что мусор разлетается не по их вине, да и само правонарушение незначительное и не наносит вред окружающей среде.

Тем не менее, суд поддержал позицию Росприроднадзора. Размер наложенного штрафа в пресс-службе Росприроднадзора не уточнили.

Ранее Управление провело плановую выездную проверку в отношении АО "Ситиматик - Нижний Новгород", в ведении которого находятся два межмуниципальных полигона для размещения непригодных к переработке твердых коммунальных отходов на территории Балахнинского и Городецкого районов Нижегородской области. По итогам проверки выявлено 18 нарушений природоохранного законодательства, по каждому из которых составлены протоколы.

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Теги:
Борский г.о. Росприроднадзор Свалки
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