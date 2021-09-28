Дети погибли при пожаре в частном доме в р.п. Вознесенское Нижегородской области

Пожар в Вознесенском районе унёс жизни троих детей. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, в 17:35 поступило сообщение о пожаре в р.п. Вознесенское в частном жилом доме по адресу: ул. Сенная, д. 78.
Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, дом уже горел по всей площади.
В больницу была доставлена 37-летняя женщина. Она сообщила, что в доме должны находиться её дети.
В 17:55 пожар удалось локализовать на площади 120 кв.м, в 18:20 пожарные-спасатели ликвидировали открытое горение. В 20:05 пожар был ликвидирован полностью.
По данным ГУ МЧС, на месте пожара были обнаружены три тела погибших несовершеннолетних.
В настоящее время к месту пожара следуют сотрудники Управления надзорной деятельности, испытательный пожарной лаборатории и психолог.
В причинах произошедшей трагедии предстоит разобраться следователям СУ СК по Нижегородской области.
Напомним, мужчина погиб при пожаре в гараже под Дзержинском 17 октября.
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