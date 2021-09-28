Мужчина погиб при пожаре в гараже под Дзержинском 17 октября Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Мужчина погиб при пожаре в гараже под Дзержинском 17 октября. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, в 13:45 на пульт оперативной службы поступило сообщение о пожаре в частном гараже, расположенном на придомовой территории в посёлке Пушкино, на ул. Белинского, у дома 32.

Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило открытое горение отдельно стоящего здания уже по всей площади - 54 кв.м. Всего на место прибыли 6 спецмашин и 26 сотрудников МЧС.

В 14:12 пожар удалось ликвидировать. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины.

В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего, а также причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске сгорел склад на площади 900 кв.м. Предварительной причиной пожара назвали недостаток конструкций и изготовления электрооборудования.