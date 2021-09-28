Уличная фотовыставка "Кузница Победы. Город трудовой доблести!" открылась в Автозаводском парке Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Уличная фотовыставка "Кузница Победы. Город трудовой доблести!", посвященная труженикам тыла и оборонным предприятиям, подвигу горьковчан - нижегородцев в годы Великой Отечественной войны, открылась в Автозаводском парке культуры и отдыха.

Фотовыставка состоит из 120 фотографий с материалами и документами из фондов ГосАрхива (ГКУ ГАрхАДНО) и музеев оборонных предприятий города, в том числе и музея истории Горьковского автозавода. Практически каждый житель Автозаводского района, каждая семья связаны с ГАЗом и хранят семейные альбомы с фотографиями, гордятся своими родителями и своей славной историей.

Уличная выставка со сменными экспозициями будет работать до Дня народного единства.

Как сообщил руководитель проекта Сергей Чурадаев, передвижные уличные фотовыставки представлены при поддержке "Центр 800" во всех районах города.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В настоящее время это почетное звание присвоено 44 городам, в том числе Нижнему Новгороду, где был создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий, позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной продукции.

Ранее сообщалось, что нижегородские архивисты разместили в открытом доступе комплекс документов "Горьковская область 1941-1945 гг. в архивных документах".