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Общество

Еще 39 человек скончались в Нижегородской области за сутки от коронавируса

19 октября 2021 12:16  [172] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 715 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 19 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано также 715 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились уже 181 952 человек.

При этом 164 435 нижегородцев выздоровели, в том числе 575 человек были выписаны за последние сутки. Коронавирус в Нижегородской области унес жизни 7 245 человек, 39 - за последние сутки.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.06. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 15%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвёртой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвёртая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

Так, меры по борьбе с коронавирусом усилены во всех муниципалитетах Нижегородской области. Пожилых нижегородцев призвали соблюдать режим самоизоляции. А нижегородские вузы уже переходят на дистанционное обучение или работают в смешанном формате.

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Теги:
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