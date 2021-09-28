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Общество

Нижегородские вузы переходят на "дистант" или работают в смешанном формате

14 октября 2021 17:08  [3] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские вузы переходят на дистанционное обучение или работают в смешанном формате. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службах университетов.

Так Нижегородский государственный университет им. Лобачевского в связи с эпидемиологической обстановкой перешел на дистанционный формат обучения. Все виды учебных занятий в ННГУ, за исключением лабораторных и практических, при проведении которых обучающимся необходимо использовать оборудование и материалы, с 14 октября проходят в онлайн-формате.

В НИУ Высшая школа экономики – Нижний Новгород занятия проходят в смешанном формате. Как пояснил заместитель директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Сергей Ганин, часть занятий проводится в аудиториях, а часть дисциплин остается в онлайне. Дистанционно проводятся, преимущественно, потоковые лекции, предполагающие большое количество студентов.

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ) обучение также организовано в смешанном режиме. Согласно приказу от 7 октября, учебные занятия в осеннем семестре, в основном, проводятся в очной форме. Исключением являются потоковые лекции численностью более 30 человек. Они проводятся дистанционно с обязательным использованием средств видеоконференцсвязи. На практику теперь допускаются только студенты вуза, которые имеют QRкоды, подтверждающие наличие сертификата прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации.

В Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Добролюбова (НГЛУ) в дистанционный формат переведены все потоковые лекции.

В Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина (НГПУ) дистанционно проводится около 40% занятий. Остальные – очно. Кроме того, руководство университета сейчас рассматривает вопрос перевода на дистанционное обучение обучающихся, не прошедших вакцинацию от коронавируса.

Напомним, нижегородским вузам и колледжам рекомендовано перейти на дистанционный формат работы. Если же обучение в образовательных учреждениях будет проводиться в смешанной форме, то к очному обучению рекомендовано допускать только вакцинированных или переболевших студентов. Нижегородские студенты также не смогут пройти практику без прививки от коронавируса.

Напомним, что в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  вакцинировались от коронавируса около 20% российских и 30% иностранных студентов и 85% работников. В НГЛУ - 85% студентов и все работники, кто не имеет противопоказаний к вакцине.

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Теги:
Вузы Коронавирус Образование
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