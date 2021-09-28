Работы по рекультивации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде выполнены на 20% Общество

Фото: скриншот презентации ГБУ НО "Экология региона"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работы по рекультивации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде выполнены на 20,1%. Об этом сообщил директор ГБУ НО "Экология региона" (заказчик работ) Максим Левин в ходе заседания Гордумы по экологии 19 октября.

На сегодняшний день ООО "СитиЛюкс" методом сепарации уже переработано 221 213,8 тонн свалочных масс. В результате произведено и обработано 171 419 тонн грунта-рекультиванта, безопасность которого подтверждена лабораторными исследованиями. Это 22,61% от плана. Производительность сейчас составляет порядка 4 тысяч тонн свалочных масс в сутки.

Отметим, что всего в рамках рекультивации будет переработано 1250 тысяч тонн свалочных масс. Основная часть (70%) будет преобразована в грунт, остальное (кирпичи, обломки шифера, куски линолеума и др.) - вывезены на полигоны. После этого на территории будет высажена растительность.

Как рассказал Максим Левин, на площадке рекультивации сейчас круглосуточно работают 50 человек в три смены без выходных. Используется 55 единиц техники.

В ходе рекультивации подрядчику потребовалось приобрести дополнительное оборудование.

"В проекте было предусмотрено приобретение одного барабанного грохота. Расчеты показывали, что скорость сепарации должна была быть на уровне 2-3 тысяч тонн, и за отведенный период по контракту эти работы должны быть выполнены. Но практика показала, что скорость сепарации ниже заявленных производителем объемов. И подрядчиком было принято решение приобрести еще два дополнительных барабанных грохота", - сказал Максим Левин.

Напомним, что полностью завершить ликвидацию свалки подрядчик должен в четвертом квартале 2022 года.

"Есть незначительное отставание. Оно связано с тем, что достаточно долго проводились подготовительные работы и апробирование техники, которая пришла. Оснований полагать, что мы не успеем, пока нет. Все идет в штатном режиме", - сказал руководитель ГБУ НО "Экология региона".

Он объяснил отставание отсутствием опыта в стране.

Также в январе-середине февраля запланирована технологическая остановка, связанная с холодами.

Напомним также, данная свалка являлась одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляла около 18 га, объём накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров. Финансирование проекта ведётся за счет федерального и областного бюджетов.

Ранее сообщалось, что управление Росприроднадзора по Нижегородской области приступило к проведению внеплановой выездной проверки в отношении компании "СитиЛюкс". Она позволит оценить соответствие деятельности подрядчика установленным природоохранным нормам и требованиям, а также проконтролировать, чтобы подрядчик работал в соответствии с проектной документацией, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.