Росприроднадзор организовал внеплановую проверку рекультивации Шуваловской свалки Общество

Шуваловская свалка. Фото 2017 года Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области приступило к проведению внеплановой выездной проверки в отношении компании "СитиЛюкс", которая является подрядчиком по ликвидации свалки промышленных и бытовых отходов на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Росприроднадзоре, внеплановая проверка позволит оценить соответствие деятельности подрядчика установленным природоохранным нормам и требованиям, а также проконтролировать, чтобы подрядчик работал в соответствии с проектной документацией, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В рамках данной проверки специалисты осмотрят территорию, помещения и технику, а также возьмут пробы компонентов окружающей среды.

Объект накопленного экологического ущерба постоянно находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Напомним, данная свалка являлась одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляла около 18 га, объём накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.

Контракт на ликвидацию Шуваловской свалки заключили в декабре 2020 года. По итогам конкурсных процедур подрядчиком выбрали ООО “Ситилюкс”. К работе по ликвидации объекта компания приступила уже в январе 2021 года. Полностью завершить ликвидацию свалки подрядчик должен в четвёртом квартале 2022 года.

Финансирование проекта ведётся за счет федерального и областного бюджетов.