Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2021 14:04  [0] Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ
14 октября 2021 13:46  [57] Форум "Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу" открылся в Нижнем Новгороде
14 октября 2021 13:11  [91] Росприроднадзор организовал внеплановую проверку рекультивации Шуваловской свалки
14 октября 2021 13:09  [93] Количество свадеб в Нижегородской области в 2021 году выросло на 22%
14 октября 2021 12:21  [187] Более 680 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за сутки
14 октября 2021 11:46  [172] Национальные стандарты безопасного отдыха разработают в России
14 октября 2021 10:55  [1024] Два колледжа и два техникума в Нижегородской области переведены на дистанционное обучение
13 октября 2021 18:32  [415] Ещё четыре вида социальных выплат нижегородцы смогут оформить на портале Госуслуг
13 октября 2021 18:26  [335] Самовольно установленные сараи снесут на улицах Звездинка и Алексеевская Нижнего Новгорода
13 октября 2021 17:47  [248] Юрий Шалабаев вручил нижегородским врачам памятные медали в честь 800-летия города
Общество

Росприроднадзор организовал внеплановую проверку рекультивации Шуваловской свалки

14 октября 2021 13:11  [91] Общество
Шуваловская свалка. Фото 2017 года

Шуваловская свалка. Фото 2017 года

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области приступило к проведению внеплановой выездной проверки в отношении компании "СитиЛюкс", которая является подрядчиком по ликвидации свалки промышленных и бытовых отходов на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Росприроднадзоре, внеплановая проверка позволит оценить соответствие деятельности подрядчика установленным природоохранным нормам и требованиям, а также проконтролировать, чтобы подрядчик работал в соответствии с проектной документацией, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В рамках данной проверки специалисты осмотрят территорию, помещения и технику, а также возьмут пробы компонентов окружающей среды.

Объект накопленного экологического ущерба постоянно находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Напомним, данная свалка являлась одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляла около 18 га, объём накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.

Контракт на ликвидацию Шуваловской свалки заключили в декабре 2020 года. По итогам конкурсных процедур подрядчиком выбрали ООО “Ситилюкс”. К работе по ликвидации объекта компания приступила уже в январе 2021 года. Полностью завершить ликвидацию свалки подрядчик должен в четвёртом квартале 2022 года.

Финансирование проекта ведётся за счет федерального и областного бюджетов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Свалки Экология
Поделиться:
Новости по теме
02 июня 2021 20:00  [1295] Министр экологии Нижегородской области оценил ход рекультивации Шуваловской свалки
25 января 2021 18:49  [1161] Работы по ликвидации Шуваловской свалки начались в Нижнем Новгороде
16 декабря 2020 11:50  [948] Стали известны уточненные сроки ликвидации Шуваловской свалки
12 августа 2020 17:49  [995] Федерация выделила 330 млн рублей для ликвидации Шуваловской свалки
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph