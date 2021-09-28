Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
19 октября 2021 13:58  [84] Почти 80% средств господдержки уже доведено до нижегородских сельхозпроизводителей
19 октября 2021 13:55  [91] Более 7 тысяч рабочих мест создано в Нижегородской области в рамках инвестсоглашений
18 октября 2021 17:58  [242] Новое медоборудование поступило в детскую больницу №42 Нижнего Новгорода
18 октября 2021 15:58  [365] Глеб Никитин: "Создание национального центра физики и математики повысит интеллектуальный потенциал Нижегородской области"
18 октября 2021 15:51  [257] Джамбулат Хатуов высоко оценил развитие аграрного сектора Нижегородской области
18 октября 2021 12:13  [389] Более 15 млн рублей направят на украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству
18 октября 2021 10:36  [748] Правительство РФ направит 5 млрд рублей на создание национального центра физики и математики в Сарове
14 октября 2021 19:09  [547] Выделение участка под вторую очередь "Технопарка Н2О" одобрили в Нижегородской области
14 октября 2021 18:46  [505] Товарооборот Нижегородской области за январь-август 2021 года вырос на 30%
13 октября 2021 18:13  [409] Региональный инвестиционный стандарт начали внедрять в Нижегородской области
Экономика

Более 7 тысяч рабочих мест создано в Нижегородской области в рамках инвестсоглашений

19 октября 2021 13:55  [91] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 7 тысяч рабочих мест создано в Нижегородской области в рамках инвестиционных соглашений. Об этом стало известно в ходе состоявшегося 19 октября заседания комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания.

Согласно информации, в ходе заседания вниманию парламентариев был представлен отчет Правительства региона по вопросам, касающимся реализации заключенных инвестиционных соглашений о предоставлении государственной поддержки за 2020 год.

Напомним, что финансовые меры поддержки предусматривают предоставление инвесторам налоговых льгот (по налогам на прибыль и имущество) при реализации приоритетных для региона инвестпроектов. В 2020 году действовали 39 инвестиционных соглашений между правительством Нижегородской области и субъектами инвестиционной деятельности, были заключены 3 новых соглашения и 7 дополнительных.

Общая сумма инвестиций нарастающим итогом по указанным инвестиционным проектам составляет более 395 млрд рублей. Примечательно, что в 2020 году на территории региона также действовал мораторий на расторжение инвестиционных соглашений в связи с неисполнением инвесторами обязательств. Эта мера господдержки была введена в связи со сложной экономической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Государственная поддержка в форме налоговых льгот за данный период составила более 1,366 млрд рублей (в том числе около 654 млн рублей по налогу на имущество и более 712 млн рублей по налогу на прибыль).

"Наша с правительством области совместная задача – создание новых и сохранение существующих рабочих мест для обеспечения достойного уровня жизни всех категорий граждан региона вне зависимости от внешних условий и факторов. Именно поэтому поддержка инвесторов была очень значительной в минувшем году. Ее предоставление положительно повлияло на экономику региона и позволило минимизировать ущерб от пандемии. Согласно озвученной информации, бюджетный эффект для Нижегородской области в рамках действующих инвестсоглашений составил более 1 млрд рублей", - подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Инвестиции Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph