Более 7 тысяч рабочих мест создано в Нижегородской области в рамках инвестсоглашений Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 7 тысяч рабочих мест создано в Нижегородской области в рамках инвестиционных соглашений. Об этом стало известно в ходе состоявшегося 19 октября заседания комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания.

Согласно информации, в ходе заседания вниманию парламентариев был представлен отчет Правительства региона по вопросам, касающимся реализации заключенных инвестиционных соглашений о предоставлении государственной поддержки за 2020 год.

Напомним, что финансовые меры поддержки предусматривают предоставление инвесторам налоговых льгот (по налогам на прибыль и имущество) при реализации приоритетных для региона инвестпроектов. В 2020 году действовали 39 инвестиционных соглашений между правительством Нижегородской области и субъектами инвестиционной деятельности, были заключены 3 новых соглашения и 7 дополнительных.

Общая сумма инвестиций нарастающим итогом по указанным инвестиционным проектам составляет более 395 млрд рублей. Примечательно, что в 2020 году на территории региона также действовал мораторий на расторжение инвестиционных соглашений в связи с неисполнением инвесторами обязательств. Эта мера господдержки была введена в связи со сложной экономической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Государственная поддержка в форме налоговых льгот за данный период составила более 1,366 млрд рублей (в том числе около 654 млн рублей по налогу на имущество и более 712 млн рублей по налогу на прибыль).

"Наша с правительством области совместная задача – создание новых и сохранение существующих рабочих мест для обеспечения достойного уровня жизни всех категорий граждан региона вне зависимости от внешних условий и факторов. Именно поэтому поддержка инвесторов была очень значительной в минувшем году. Ее предоставление положительно повлияло на экономику региона и позволило минимизировать ущерб от пандемии. Согласно озвученной информации, бюджетный эффект для Нижегородской области в рамках действующих инвестсоглашений составил более 1 млрд рублей", - подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.