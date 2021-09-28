Пострадавшие в ДТП с ГАЗелью и двумя автобусами нижегородцы получат страховые выплаты Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пострадавшим в ДТП с ГАЗелью и двумя автобусами на ул. Мирошникова в Нижнем Новгороде пассажирам общественного транспорта положены страховые выплаты. Информация об этом размещена на сайте Национального союза страховщиков ответственности НССО.

Как пояснил президент НССО Игорь Юргенс, выплаты должны быть осуществлены в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика.

Согласно информации, "ЛиАЗ" застрахован по ОСГОП в СПАО "Ингосстрах", "ПАЗ" – в АО "СОГАЗ". Компании заявили о готовности осуществить выплаты, если происшествие будет признано страховым случаем.

"Пострадавшим в этой аварии пассажирам автобусов для получения выплат необходимо написать заявление в страховую компанию, которая застраховала ответственность соответствующего перевозчика, и предоставить также следующие документы: документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности", - сказал Игорь Юргенс.

Размер выплаты будет зависеть от вида полученной в результате ДТП травмы и степени ее сложности.

Напомним, авария произошла в 14:22 в районе дома №5 по ул. Мирошникова. Там столкнулись ГАЗель, автобус ЛиАЗ и маршрутное такси ПАЗ. Было установлено, что водитель грузовой ГАЗели, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "Уступи дорогу", врезался в автобус ЛиАЗ, который после удара столкнулся с маршрутным ПАЗиком.

В результате аварии за медицинской помощью обратились 24 человека. После осмотра врачами 18 пострадавших отправили на амбулаторное лечение. У госпитализированных пострадавших в аварии были зафиксированы тяжёлые сочетанных травмы, травмы позвоночника, открытые переломы руки, а также закрытая черепно-мозговая травма. Четверо из них были прооперированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Государственная инспекция труда в Нижегородской области участвует в расследовании причин аварии.