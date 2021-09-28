Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 октября 2021 18:34  [103] Более 70 голов домашних свиней уничтожили в Сосновском районе в рамках ликвидации очага АЧС
19 октября 2021 18:30  [49330] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 19 октября)
19 октября 2021 17:59  [799] Правительство Нижегородской области анонсировало новые изменения в указ о повышенной готовности
19 октября 2021 17:25  [122] Пострадавшие в ДТП с ГАЗелью и двумя автобусами нижегородцы получат страховые выплаты
19 октября 2021 16:50  [135] Одностороннее движение введут вокруг школы №102 на ул. Родионова
19 октября 2021 16:33  [175] Четвертый этап программы по переселению граждан в Нижнем Новгороде будет реализован на год раньше
19 октября 2021 16:12  [134] Клуб любителей скандинавской ходьбы открылся в деревне Русениха Воскресенского района
19 октября 2021 15:52  [163] Форум о роботизации и искусственном интеллекте "ZnanieScienceFest" пройдет в Нижнем Новгороде
19 октября 2021 15:41  [130] Девять остановок заменили на участке дороги Арья-Тонкино-Шаранга до границы с Марий Эл
19 октября 2021 15:20  [299] Правительство РФ предложило объявить выходные с 30 октября по 7 ноября
Общество

Более 70 голов домашних свиней уничтожили в Сосновском районе в рамках ликвидации очага АЧС

19 октября 2021 18:34  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сосновском районе Нижегородской области завершена активная фаза ликвидации африканской чумы свиней. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Напомним, очаг африканской чумы свиней (АЧС) был выявлен в Сосновском районе 9 октября. Данное заболевание выявлено в р.п. Сосновское на территории личного подсобного хозяйства.

В ходе проведения комплекса мероприятий по ликвидации заболевания были изъяты и сожжены 73 домашние свиньи в личных подсобных хозяйствах. После этого была проведена вынужденная дезинфекция подворий, где содержались домашние свиньи. Тем не менее, контрольные ветеринарно-полицейские посты в районе ещё не сняты.

В Россельхознадзоре добавили, что два местных жителя отказались сдавать животных для утилизации. В отношении них направлены требования о необходимости соблюдения правил и норм федерального ветеринарного законодательства РФ.

Напомним, ранее африканскую чуму свиней обнаружили в продукции, выработанной на ООО "Кстовский мясокомбинат". Указом Губернатора Нижегородской области на территории предприятия установлен карантин по африканской чуме свиней с 30 сентября 2021 года до особого распоряжения.

СПРАВКА:

Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АЧС Животноводство Сосновский район
Поделиться:
Новости по теме
11 октября 2021 10:24  [11401] АЧС выявлена в Сосновском районе Нижегородской области
08 сентября 2021 16:30  [686] Очаг африканской чумы свиней ликвидировали в Кстовском районе
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph