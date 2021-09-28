Более 70 голов домашних свиней уничтожили в Сосновском районе в рамках ликвидации очага АЧС Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сосновском районе Нижегородской области завершена активная фаза ликвидации африканской чумы свиней. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Напомним, очаг африканской чумы свиней (АЧС) был выявлен в Сосновском районе 9 октября. Данное заболевание выявлено в р.п. Сосновское на территории личного подсобного хозяйства.

В ходе проведения комплекса мероприятий по ликвидации заболевания были изъяты и сожжены 73 домашние свиньи в личных подсобных хозяйствах. После этого была проведена вынужденная дезинфекция подворий, где содержались домашние свиньи. Тем не менее, контрольные ветеринарно-полицейские посты в районе ещё не сняты.

В Россельхознадзоре добавили, что два местных жителя отказались сдавать животных для утилизации. В отношении них направлены требования о необходимости соблюдения правил и норм федерального ветеринарного законодательства РФ.

Напомним, ранее африканскую чуму свиней обнаружили в продукции, выработанной на ООО "Кстовский мясокомбинат". Указом Губернатора Нижегородской области на территории предприятия установлен карантин по африканской чуме свиней с 30 сентября 2021 года до особого распоряжения.



СПРАВКА:

Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует.