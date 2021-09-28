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Политика

Игорь Мокичев назначен прокурором Нижнего Новгорода

20 октября 2021 09:37  [289] Политика

Фото: аккаунт прокуратуры

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Игорь Мокичев назначен прокурором Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальной странице прокуратуры Нижегородской области в соцсети Instagram.

Согласно опубликованной информации, приказ о его назначении был подписан генпрокурором России Игорем Красновым 19 октября.

Напомним, что предыдущий прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец покинул должность в декабре 2020 года.

Кроме этого, 18 октября прокурор Нижегородской области Андрей Травкин представил коллективу первого заместителя Валерия Кузьмина.

Также ранее сообщалось, что генпрокурор 13 октября подписал приказ, согласно которому в ряде районов Нижегородской области согласованы новые назначения и кадровые перестановки.

СПРАВКА:

Игорь Владимирович Мокичев родился в 1977 году в Ярославле. Окончил Ярославский государственный университет. Поступил на службу в прокуратуру в 1999 году. Прошел путь от помощника прокурора Ярославского района до прокурора Ярославля. Покинул эту должность в декабре 2020 года, после чего занимал руководящие должности в аппаратах прокуратур Ярославской и Нижегородской областей.

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Теги:
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