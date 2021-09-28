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Политика

Прокурор Нижегородской области представил коллективу первого заместителя Валерия Кузьмина

18 октября 2021 11:47  [223] Политика
Валерий Кузьмин

Валерий Кузьмин

Фото: прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сегодня, 18 октября, прокурор Нижегородской области Андрей Травкин представил коллективу работников первого заместителя прокурора области - старшего советника юстиции Валерия Кузьмина. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Кузьмин назначен на должность Указом президента РФ от 4 октября 2021 года. На новый пост он переведён с должности заместителя прокурора Башкортостана.

Родился в 1980 году в Узбекистане. В 2002 году окончил Башкирский государственный университет.

Поступил на службу в органы прокуратуры в 2002 году и был назначен на пост помощника прокурора Бижбулякского района Республики Башкортостан. Затем в разные годы занимал должности зампрокурора Куюргазинского района, прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Башкортостан, начальника отдела по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и предпринимательства республиканской прокуратуры.

С 2011 по 2020 годы являлся начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Башкортостана, в августе 2020 года стал зампрокурора республики.

Валерий Кузьмин является Почётным работником прокуратуры Российской Федерации, добавили в ведомстве.

Напомним, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 13 октября подписал приказ, согласно которому в ряде районов Нижегородской области согласованы новые назначения и кадровые перестановки.

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Теги:
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