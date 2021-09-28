Юрий Шалабаев: "Мы последовательно проводим модернизацию водопроводных станций для повышения качества воды" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Последовательная модернизация оборудования на водопроводных станциях Нижегородского водоканала продолжается. Об этом главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву доложил генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков.

Он рассказал мэру, что даже несмотря на то, что Нижегородский водоканал входит в число лидеров по качеству очистки воды, обновление необходимо. Это объясняется тем, что оборудование постепенно устаревает. В связи с этим, в рамках инвестпрограммы сейчас строится несколько крупных объектов.

В частности, уже проводятся пуско-наладочные работы на станции предварительной аммонизации первого подъёма Ново-Сормовской водопроводной станции. Там будет применяться современная технология обеззараживания речной воды с помощью мембранных биполярных электролизеров, что позволит уйти от использования жидкого хлора.

Павел Марков пояснил, что предварительная аммонизация предотвращает образование в питьевой воде хлорорганических соединений, которые обладают канцерогенной и мутагенной активностью. Кроме того, технология позволяет снижать запахи, улучшать санитарное состояние по бактериологическим показателям разводящей сети города, а также улучшает общее качество питьевой воды.

"Новая установка соответствует современным стандартам. Так процессы дозирования и введения реагента в воду происходят автоматически, тогда как старое оборудование не давало такой возможности, и приходилось регулировать подачу вручную", - подчеркнул генеральный директор АО "Нижегородский водоканал".

Юрий Шалабаев отметил, что модернизация оборудования ведётся на всех водопроводных станциях Нижегородского водоканала. Благодаря финансированию, процесс модернизации будет продолжаться, а значит будет обеспечено поступательное улучшение качества воды.

Ново-Сормовская водопроводная станция является самой крупной в городе, она обеспечивает питьевой водой практически всю заречную часть Нижнего Новгорода. Она стала последней из трёх станций Нижегородского водоканала, где применены такие современные технологии.

"Вода, которую поставляет водоканал, и ранее соответствовала нормативам, однако новая станция позволяет процесс преаммонизации, во-первых, сделать более эффективным, во-вторых, исключить человеческий фактор, который может привести к ухудшению воды в определенные моменты", - заключил Юрий Шалабаев.