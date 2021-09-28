Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2021 18:57  [86] Юрий Шалабаев: "Мы последовательно проводим модернизацию водопроводных станций для повышения качества воды"
20 октября 2021 18:37  [116] Парковку запретят на подъезде к кардиохирургической больнице на ул. Ванеева
20 октября 2021 18:18  [95] Нижегородские компании получат федеральные субсидии за трудоустройство безработных
20 октября 2021 18:03  [97] Более 600 тыс. кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию в Нижегородской области в 2021 году
20 октября 2021 17:35  [287] Решение о продолжительности каникул в Нижнем Новгороде будут принимать школы
20 октября 2021 17:24  [112] Около 40 "лежачих полицейских" установят на дорогах Приокского района
20 октября 2021 17:16  [111] Более 90 км тепловых сетей заменили в Нижнем Новгороде в 2021 году
20 октября 2021 17:00  [120] Депутаты ЗСНО обсудили продление финансирования дополнительных работ при расчистке рек в регионе
20 октября 2021 16:37  [152] Архитектурно-художественную концепцию Верхневолжской набережной утвердили в Нижнем Новгороде
20 октября 2021 16:23  [133] Благоустройство сквера Гордеевский и проспекта 70 лет Октября в Нижнем Новгороде должно завершиться в ноябре
Общество

Юрий Шалабаев: "Мы последовательно проводим модернизацию водопроводных станций для повышения качества воды"

20 октября 2021 18:57  [86] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Последовательная модернизация оборудования на водопроводных станциях Нижегородского водоканала продолжается. Об этом главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву доложил генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков.

Он рассказал мэру, что даже несмотря на то, что Нижегородский водоканал входит в число лидеров по качеству очистки воды, обновление необходимо. Это объясняется тем, что оборудование постепенно устаревает. В связи с этим, в рамках инвестпрограммы сейчас строится несколько крупных объектов.

В частности, уже проводятся пуско-наладочные работы на станции предварительной аммонизации первого подъёма Ново-Сормовской водопроводной станции. Там будет применяться современная технология обеззараживания речной воды с помощью мембранных биполярных электролизеров, что позволит уйти от использования жидкого хлора.

Павел Марков пояснил, что предварительная аммонизация предотвращает образование в питьевой воде хлорорганических соединений, которые обладают канцерогенной и мутагенной активностью. Кроме того, технология позволяет снижать запахи, улучшать санитарное состояние по бактериологическим показателям разводящей сети города, а также улучшает общее качество питьевой воды.

"Новая установка соответствует современным стандартам. Так процессы дозирования и введения реагента в воду происходят автоматически, тогда как старое оборудование не давало такой возможности, и приходилось регулировать подачу вручную", - подчеркнул генеральный директор АО "Нижегородский водоканал".

Юрий Шалабаев отметил, что модернизация оборудования ведётся на всех водопроводных станциях Нижегородского водоканала. Благодаря финансированию, процесс модернизации будет продолжаться, а значит будет обеспечено поступательное улучшение качества воды.

Ново-Сормовская водопроводная станция является самой крупной в городе, она обеспечивает питьевой водой практически всю заречную часть Нижнего Новгорода. Она стала последней из трёх станций Нижегородского водоканала, где применены такие современные технологии.

"Вода, которую поставляет водоканал, и ранее соответствовала нормативам, однако новая станция позволяет процесс преаммонизации, во-первых, сделать более эффективным, во-вторых, исключить человеческий фактор, который может привести к ухудшению воды в определенные моменты", - заключил Юрий Шалабаев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал Сормовский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph