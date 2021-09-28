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Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода выразили недовольство темпами реставрации объектов Щелоковского хутора

21 октября 2021 17:22  [27] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике выразили недовольство темпами реставрации объектов Щелоковского хутора. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 21 октября.

В ходе заседания директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин доложил о перераспределении средств в размере 14,8 млн рублей, ранее выделенных МАУК "Щелоковский хутор" на реставрацию Дом Бугрова и усадьбы Добролюбова. Он пояснил, что данные средства не были освоены. 

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что работы на объектах ведутся очень медленно.

"Ситуация в физических работах там не меняется на длительном отрезке времени. Год прошел с прошлого моего посещения, я недавно был там - та же самая ситуация. Все стоит мертво. Вы разбирались в причинах, почему средства там не осваиваются? Может какая-то нужна помощь, стимулирование? Работа с подрядчиками, может быть, организована недостаточно эффективно?", - сказал он.

Председатель комиссии Инна Ванькина рассказала, что каждый месяц вместе с общественниками посещает Щелоковский хутор.

"Что касается Дома Павловой, там проблема с подрядчиком. Субподрядчик работает качественно, но с ним не расплачиваются", - отметила она.

Заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов подтвердил проблемы, связанные с подрядчиком, работающим на Доме Павловой. Он отметил, что заказчиком работ выступает МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода". Учреждение сейчас работает с подрядчиком.

Заказчиком реставрации еще шести объектов по комплексному контракту выступает МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор". В настоящее время осуществляется экспертиза.

"Есть сложности с пожарными нормами. Я думаю, что в ближайшее время мы их преодолеем", - заявил Леонид Стрельцов.

Представители администрация города и депутаты договорились о совместном совещании по данному вопросу.

Напомним, что реставратор Дома Павловой на Щелоковском хуторе был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение технологии работ. Реставрацию объекта культурного наследия продолжает субподрядчик.

СПРАВКА:

МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" включает памятники деревянного зодчества – уникальные образцы русской архитектурно-строительной культуры конца XVII - начала ХХ вв.

Территория музея составляет 35,9 га и представляет собой участок леса 1 категории (памятник природы регионального значения), разделенный двумя глубокими оврагами на три неравных части.

Музей был создан 1 января 2014 года на основе имущества Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, открытого 3 июня 1973 года.

В настоящее время в музее собрано 15 памятников деревянного зодчества XVII-XIX в.в., перевезенных из Городецкого, Семеновского, Ковернинского, Кстовского районов Нижегородской области.

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Теги:
Городская дума Объекты культурного наследия Реставрация
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