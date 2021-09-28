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Экономика

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода предлагается увеличить на 224 млн рублей

20 октября 2021 12:00  [54] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год предлагается увеличить на 224,4 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин в ходе заседания комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 20 октября.

Доходы будут увеличены на 221 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов и 3,4 млн рублей за счет доходов, полученных от платных услуг.

Расходы планируются следующие (за счет межбюджетных трансфертов):

  • 92,6 млн рублей - на оплату труда работников бюджетной сферы (доплата для достижения минимальной оплаты труда);
  • 50,7 млн рублей - на строительство пристроя к школе №168 в мкр. Сортировочный;
  • 35,1 млн рублей - на проектирование и строительство автодорог общего пользования;
  • 32,7 млн рублей - на строительство детсада №38 по генплану в ЖК "Новая Кузнечиха";
  • 28,1 млн рублей - на строительство пристроя к школе №117 в Сормоском районе;
  • 17,4 млн рублей - на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями;
  • 14,8 млн рублей - на реставрацию Дом Бугрова и усадьба Добролюбова (перенос с реставрации "Щелоковский хутор");
  • 4 млн рублей - на софинансирование дополнительных расходов по удорожанию четырех объектов по программе "Вам решать!";
  • 1 млн рублей - на обустройство спортивных площадок в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!";
  • 0,2 млн рублей - на обеспечение жильем ветеранов боевых действий (уточнение списка).

За счет платных услуг:

  • 1,1 млн рублей - на обеспечение деятельности библиотек;
  • 2,3 млн рублей - на обеспечение деятельности МКУ "Автохозяйство управления делами администрации Нижнего Новгорода".

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета города на 2021 год составила 44,7 млрд рублей, расходная – 46,6 млрд рублей, дефицит – 1,9 млрд рублей.

Напомним, что в сентябре Дума Нижнего Новгорода поддержала изменения в городской бюджет на 2 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Городская дума
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