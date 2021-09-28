Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода предлагается увеличить на 224 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год предлагается увеличить на 224,4 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин в ходе заседания комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 20 октября.

Доходы будут увеличены на 221 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов и 3,4 млн рублей за счет доходов, полученных от платных услуг.

Расходы планируются следующие (за счет межбюджетных трансфертов):

92,6 млн рублей - на оплату труда работников бюджетной сферы (доплата для достижения минимальной оплаты труда);

50,7 млн рублей - на строительство пристроя к школе №168 в мкр. Сортировочный;

35,1 млн рублей - на проектирование и строительство автодорог общего пользования;

32,7 млн рублей - на строительство детсада №38 по генплану в ЖК "Новая Кузнечиха";

28,1 млн рублей - на строительство пристроя к школе №117 в Сормоском районе;

17,4 млн рублей - на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями;

14,8 млн рублей - на реставрацию Дом Бугрова и усадьба Добролюбова (перенос с реставрации "Щелоковский хутор");

4 млн рублей - на софинансирование дополнительных расходов по удорожанию четырех объектов по программе "Вам решать!";

1 млн рублей - на обустройство спортивных площадок в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!";

0,2 млн рублей - на обеспечение жильем ветеранов боевых действий (уточнение списка).

За счет платных услуг:

1,1 млн рублей - на обеспечение деятельности библиотек;

2,3 млн рублей - на обеспечение деятельности МКУ "Автохозяйство управления делами администрации Нижнего Новгорода".

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета города на 2021 год составила 44,7 млрд рублей, расходная – 46,6 млрд рублей, дефицит – 1,9 млрд рублей.

Напомним, что в сентябре Дума Нижнего Новгорода поддержала изменения в городской бюджет на 2 млрд рублей.