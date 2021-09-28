Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода предлагается увеличить на 224 млн рублей

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова
Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год предлагается увеличить на 224,4 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин в ходе заседания комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 20 октября.
Доходы будут увеличены на 221 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов и 3,4 млн рублей за счет доходов, полученных от платных услуг.
Расходы планируются следующие (за счет межбюджетных трансфертов):
- 92,6 млн рублей - на оплату труда работников бюджетной сферы (доплата для достижения минимальной оплаты труда);
- 50,7 млн рублей - на строительство пристроя к школе №168 в мкр. Сортировочный;
- 35,1 млн рублей - на проектирование и строительство автодорог общего пользования;
- 32,7 млн рублей - на строительство детсада №38 по генплану в ЖК "Новая Кузнечиха";
- 28,1 млн рублей - на строительство пристроя к школе №117 в Сормоском районе;
- 17,4 млн рублей - на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями;
- 14,8 млн рублей - на реставрацию Дом Бугрова и усадьба Добролюбова (перенос с реставрации "Щелоковский хутор");
- 4 млн рублей - на софинансирование дополнительных расходов по удорожанию четырех объектов по программе "Вам решать!";
- 1 млн рублей - на обустройство спортивных площадок в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!";
- 0,2 млн рублей - на обеспечение жильем ветеранов боевых действий (уточнение списка).
За счет платных услуг:
- 1,1 млн рублей - на обеспечение деятельности библиотек;
- 2,3 млн рублей - на обеспечение деятельности МКУ "Автохозяйство управления делами администрации Нижнего Новгорода".
После корректировки основных параметров доходная часть бюджета города на 2021 год составила 44,7 млрд рублей, расходная – 46,6 млрд рублей, дефицит – 1,9 млрд рублей.
Напомним, что в сентябре Дума Нижнего Новгорода поддержала изменения в городской бюджет на 2 млрд рублей.
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