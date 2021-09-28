Что из себя представляет пояс для инструмента?

Пояс для инструментов является важной частью рабочей экипировки, строителей, электриков, слесарей, монтажников, сантехников, плотников и людей, работающих на высоте. Он предназначен, чтобы уместить в себя сразу большое количество приспособлений, тем самым облегчит выполнение обязанностей рабочему, сделать трудовой процесс более быстрым и комфортным.

В него можно разместить: шуруповерт, молоток, пассатижи, крепежные элементы, рулетку, карандаш, линейку, ключи, саморезы и другие приспособления. Все это часто требуется при работе на выезде или же на высоте.

Характеристики пояса для инструментов

Пояс строительный имеет вид обычного пояса, но только он обладает большим количеством отделений. Это своего рода органайзер. Производится из следующих материалов:

Кожи;

Кожзама;

Брезента;

Нейлона;

Прочной и надежной ткани.

Эти прочные и практичные материалы позволят чтобы пояс для переноса инструмента смог выдержать увеличенные нагрузки. Для удобства работы он оснащен карабином, который удерживает большой инструмент или стропами для подсумок, где хранятся мелкие детали. Крепления производят из металлических сплавов либо стали.

Монтажный пояс имеет несколько вариаций. Вот они:

Плечевой – является самым популярным вариантом, но он выполняется из мягкого материала, поэтому в процессе работы теряет свой первоначальный вид и быстро изнашивается;

Поясные – представляют собой пояс с карманами, петлями, зацепами.

Жилет для инструмента – очень удобны в работе, так как имеют много отделений и позволяют вместить в себя сразу много единиц приспособлений, он производится из легкого материала. Также он дает возможность при необходимости быстро извлекать приспособления из карманов.

Он обладает специальной вставкой, которая не дает ему возможности прилипнуть к телу. Оснащен системой, которая препятствует выпадению инвентаря. Устойчив к загрязнениям, воздействию повышенной влажности, инертен к химическим веществам.

Пояс с карманами для инструментов обладает несколькими положительными сторонами:

Дает возможность использовать сразу много инвентаря;

разгружает рабочего для выполнения других действий;

оснащен большим количеством карманом, часть из которых имеет кнопки или застежки, не дающими возможность упасть инструменту;

практичны, удобны, функциональны, эргономичны, долговечны;

не требуют особых навыков для повседневного ухода за ними;

при применение не создает избыточного тепла;

сохраняет свой первоначальный вид.

Чтобы подобрать нужную модель важно ориентироваться по нескольким критериям, а не только по цене. Предлагаем посетить сайт специального магазина. Важно обратить внимание на:

Наличие подтяжек – они помогает распределить нагрузку по телу равномерно;

наличие светоотражающих элементов – позволят рабочему быть замеченным вечером или ночью;

наличие регулирующих вставок – они позволят пояс подогнать под фигуру работника;

расположение отсеков для основных инструментов – они должны быть возле рабочей руки;

качество материала и фурнитуры – от этого зависит срок использования;

наличие мягкого прокладочного слоя – благодаря этому инвентарь не врезается в тело.

При выборе модели пояса важно учитывать особенности профессии и его назначение. Чтобы пояс прослужил долго необходимо придерживаться следующих правил:

Не заполнять полностью отсеки;

Приобретать пояс из водоотталкивающей и грязеотталкивающей ткани;

Очищать при помощи обычной щетки и мыльного раствора;

Производить сушку в естественных условиях.

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