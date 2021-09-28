Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центральный банк России 22 октября повысил ключевую ставку на 75 б.п. до 7,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно информации, инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России. По итогам 2021 года она ожидается в интервале 7,4–7,9%.

Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов останется существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Напомним, 10 сентября ключевая ставка была повышена на 25 б.п. до 6,75% годовых, до этого 23 июля - на 100 б.п. до 6,5% годовых, 11 июня - на 50 б.п. до 5,5% годовых, 23 апреля - на 50 б.п. до 5% годовых, 22 марта - на 25 б.п. до 4,5% годовых. До этого ключевая ставка оставалась неизменной на протяжении нескольких лет.