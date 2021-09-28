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Центр по работе с абонентами "Нижегородского водоканала" станет принимать только по записи

22 октября 2021 17:33  [58] Общество

Фото: АО Нижегородский водоканал

Центр по работе с абонентами "Нижегородского водоканала" начинает принимать жителей только по записи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это связано с внесением губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным изменений в указ о введении режима повышенной готовности.

"С 25 октября прием будет проводиться только для подачи и получения документов, исключительно по предварительной записи и с обязательным использованием абонентом средств индивидуальной защиты", - заявил директор Центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов.

По его мнению, это позволит разграничить потоки посетителей и снизить вероятность распространения коронавируса.

Записаться на прием можно через личный кабинет, а также по телефону 233-99-99.

Также через личный кабинет можно получить самые востребованные услуги "Нижегородского водоканала". Например, передать показания приборов учета воды, подать заявку на их ввод в эксплуатацию, получить информацию по расчетам, подать заявление на заключение договора о подключении к сетям с выдачей условий подключения, заключение договора на водоснабжение и водоотведение, оплатить услуги онлайн, сформировать акты сверки, выписки и статистику по счетам.

Кроме того, личный кабинет дает возможность подключить к учетной записи несколько лицевых счетов и управлять ими одновременно. Так, нижегородцы могут о передавать показания приборов учета и оплачивать счета за пожилых родственников.

При этом подача заявления через личный кабинет не приведет к увеличению сроков рассмотрения.

Получить консультацию по данным вопросам можно по телефону: 233-99-99.

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Теги:
Водоканал Коронавирус
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