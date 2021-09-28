Компанию "Старком" оштрафовали на 6,6 млн рублей за срыв сроков капремонта школы в Ленинском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Подрядчика, сорвавшего сроки капитального ремонта здания школы в Ленинском районе, привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 6,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В частности, прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации нацпроектов.

Согласно информации, МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" и ООО "Старком" в рамках нацпроекта "Демография" заключили муниципальный контракт на выполнение капремонта здания школы. Стоимость контракта составила более 28 млн рублей, работы подрядчик должен был завершить до мая 2021 года.

При этом подрядная организация не выполнила предусмотренные контрактом условия и не завершила своевременно необходимый объём работ.

По данному факту прокурор возбудил дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ).

Как уточнили в областной прокуратуре, в результате ответственное должностное лицо коммерческой организации и юридическое лицо привлечены к административной ответственности с назначением штрафа на общую сумму 6,6 млн рублей. Полное выполнение контрактных обязательств контролируется прокуратурой, добавили в ведомстве.

Напомним, это не первый прецедент со срывом сроков проведения работ компанией "Старком". Подрядчик занимался также благоустройством сквера Гордеевский и проспекта 70 лет Октября в Нижнем Новгороде. Работы должны были завершиться к 800-летнему юбилею - летом 2021 года, но не были сданы в срок. Администрации Канавинского и Сормовского районов расторгли контракты с подрядной организацией, а за срыв сроков благоустройства компании были назначены штрафы: на должностное лицо - 840 тыс. рублей, на юридическое лицо - 16,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что четыре из пяти закрытых на капремонт школ Нижнего Новгорода возобновят работу в этом учебном году.