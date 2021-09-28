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Общество

Благоустройство сквера Гордеевский и проспекта 70 лет Октября в Нижнем Новгороде должно завершиться в ноябре

20 октября 2021 16:23  [71] Общество
Проспект 70-летия Октября

Проспект 70-летия Октября

Фото: администрация Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство сквера Гордеевский и проспекта 70 лет Октября в Нижнем Новгороде должно завершиться в ноябре. Об этом сообщил директор департамента благоустройства Антон Максимов в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству.

Работы по благоустройству обоих общественных пространств выполняло ООО "Старком". Однако, подрядчик значительно сорвал сроки - работы необходимо было выполнить летом. Администрации Канавинского и Сормовского районов расторгли контракты с подрядной организацией.

По словам Антона Максимова, администрацией разыграны четыре контракта на благоустройство сквера Гордеевский по отдельным видам работ. Контракты на общую стоимость 10,13 млн рублей будут заключены с ООО "Стройпроект", ООО "Юнилэнд", ИП А. А. Кирдан, ИП М. А. Арефьев до 27 октября.

До 30 ноября подрядчикам необходимо выполнить работы по устройству резинового покрытия и покрытия из брусчатки, посадку деревьев и кустарников, устройство газонов и установку МАФ. Согласно информации, укладка брусчатки уже началась.

Благоустройство проспекта 70 лет Октября возобновлено ООО "Урлин" в начале октября. Стоимость работ - 47 млн рублей. Срок завершения - 15 ноября. Согласно информации Антона Максимова, на сегодняшний день уже выполнено 30% запланированных работ. 

Ранее сообщалось, что на проспекте 70 лет Октября в ходе благоустройства предусмотрена замена покрытия пешеходных дорожек, организация велодорожки, замена системы освещения, организация спортивной зоны с тренажерами, а также масштабное озеленение - в сквере планировалось посадить 146 деревьев и более пяти тысяч кустарников. Кроме того, там появятся игровые комплексы в "космическом" стиле.

Напомним, ООО "Старком" получил штрафы за срыв сроков благоустройства: на должностное лицо - 840 тысяч рублей, на юридическое лицо - 16,4 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Городская дума Сквер
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