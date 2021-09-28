Часть гастрольного проекта "Поехали!" в нижегородском ЦТМ пройдет онлайн Культура и отдых

Июльансамбль - Несколько разговоров о Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Часть запланированных к показу в Центре театрального мастерства (ЦТМ - Варварская,32) в рамках гастрольного проекта "Поехали!" спектаклей независимых коллективов России будут представлены онлайн. Об этом сообщили организаторы.

Гастрольный проект состоится в Нижнем Новгороде с 3 ноября по 2 декабря. Онлайн будут показаны те спектакли, которые были запланированы на период объявленных в Нижегородской области нерабочих дней.

То есть, нижегородцы не смогут очно посетить спектакли:

3 ноября – MOÑ и "Театр.Акт" - "5 mm/h" (18+);

4 ноября – MOÑ и театральная лаборатория "Угол" - "Мон" (18+);

5 ноября – MOÑ и творческое объединение "Алиф" - "Һаvа" (18+);

6 ноября – "Июльансамбль" - "УРОД" (18+);

7 ноября – "Июльансамбль" - "Несколько разговоров о" (18+).

При этом команды все же приедут в Нижний Новгород и сыграют эти спектакли. Прямые эфиры будут доступны на YouTube-канале ЦТМ. Посмотреть эти спектакли сможет каждый, зрителям предлагается поддержать проект любой комфортной для себя суммой.

Купленные на эти спектакли билеты можно вернуть на сайте или посетить с их помощью другой спектакль.

Планируется, что спектакли с 8 ноября по 2 декабря будут проходить офлайн.

Для их посещения зрителям будет необходимо предъявить QR-код с сайта, подтверждающий иммунизацию или вакцинацию, либо "Мультипасс", а также оригинал паспорта. Вход допускается только в масках.

Ранее сообщалось, что всего в рамках проекта в ЦТМ будет показано четырнадцать спектаклей. Свои работы представят театры post (Санкт-Петербург), Pro Art’s (Калуга), театральная компания "Июльансамбль" (Москва), временное объединение "Хронотоп" (Санкт-Петербург-Москва), театральная площадка MOÑ (Казань) и ее резиденты – театральная лаборатория "Угол", "Театр.Акт", творческое объединение "Алиф".

В свою очередь ЦТМ отправится на гастроли в Казань, Калугу и Москву, где покажет комедию "Солнечная линия", комикс-триллер "Кодекс курильщика" и постановку в жанре "разговоры" - "Сосед".

Напомним, что театры Нижнего Новгорода приостановили свою работу на период с 25 октября по 7 ноября.