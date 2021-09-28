Депутаты Заксобрания внесли изменения в КоАП Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заседание Заксобрания Нижегородской области прошло 28 октября в режиме видеоконференцсвязи. Депутаты обсудили в том числе внесение изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение правил работы объектов мелкорозничной сети.

Как пояснили в пресс-службе ЗСНО, за нарушение установленных органами местного самоуправления правил работы временных объектов мелкорозничной торговли и оказания услуг общественного питания и бытового обслуживания предусмотрена административная ответственность по статье регионального 2.11 КоАП - в виде предупреждения или наложения штрафа.

Но по факту применяется эта статья не часто: с 2018 по 2020 годы за правонарушения по ней привлекались субъекты только в восьми муниципалитетах Нижегородской области, где было составлено 408 протоколов об административных правонарушениях.

В ходе заседания парламентарии приняли решение признать статью 2.11 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях утратившей силу.

Как пояснил председатель комитета ЗСНО по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков, данные изменения вносятся с целью совершенствования административного законодательства Нижегородской области.

Он отметил, что внесение этих изменений также обеспечит соответствие регионального КоАП нормам действующего правового регулирования.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске утверждена новая редакция методики определения цены права размещения нестационарных торговых объектов на территории города.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили внести изменения в федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств". В частности, внести корректировки категорий личных транспортных средств, которые бы подлежали освобождению от процедуры обязательного техосмотра.