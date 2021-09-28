Нижегородский парламент предложил внести изменения в правила техосмотра Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили внести изменения в федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств". Такое решение депутаты парламента приняли в ходе заседания, которое проходит 28 октября в формате видеоконференции.

В частности, депутаты предложили внести корректировки категорий личных транспортных средств, которые бы подлежали освобождению от процедуры обязательного техосмотра.

Совместно с правительством области были подготовлены поправки к проекту закона, в соответствии с которыми от обязательного техосмотра будут освобождены не все личные транспортные средства физических лиц, а только личные транспортные средства категории М1 (легковые автомобили) и категории L (мототранспортные средства), принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях.

Несмотря на то, что техосмотр для транспортных средств остается обязательным, появляются первые послабления. Так, 22 августа 2021 года вступил в силу федеральный закон об отмене техосмотра в целях получения полиса ОСАГО. Авторы документа акцентируют внимание на том, что согласно ПДД содержать транспортное средство исправным водитель должен вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

"Сегодня прохождение техосмотра зачастую превращается в формальность. Многие просто покупают его, даже не заезжая в сервис. В таком техосмотре нет никакого смысла", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

СПРАВКА:

По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.