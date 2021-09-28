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Общество

Парковку автомобилей запретят на участке улицы Никитина в Нижнем Новгороде

28 октября 2021 17:15  [60] Общество
Место ограничения парковки на ул. Никитина

Место ограничения парковки на ул. Никитина

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода с 18 ноября будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке улицы Никитина. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, речь идёт о дороге напротив дома №5 на улице Культуры.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, добавили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что с 18 ноября запрет на парковку введут на улице Старых Производственников.

Кроме того, с 11 ноября планируется ввести частичный запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Алексеевской.

Напомним также, что что временные ограничения на парковку автомобилей введут в трёх районах Нижнего Новгорода с 12 ноября: данные меры вводятся в связи с нанесением дорожной разметки и будут носить временный характер.

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Теги:
движение Парковка Транспорт
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