Парковку автомобилей запретят на участке улицы Никитина в Нижнем Новгороде Общество

Место ограничения парковки на ул. Никитина Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода с 18 ноября будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке улицы Никитина. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, речь идёт о дороге напротив дома №5 на улице Культуры.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, добавили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что с 18 ноября запрет на парковку введут на улице Старых Производственников.

Кроме того, с 11 ноября планируется ввести частичный запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Алексеевской.

Напомним также, что что временные ограничения на парковку автомобилей введут в трёх районах Нижнего Новгорода с 12 ноября: данные меры вводятся в связи с нанесением дорожной разметки и будут носить временный характер.