Запрет на парковку введут на ул.Старых Производственников в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ЦОДД НН

Запрет на парковку введут на ул.Старых Производственников в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 18 ноября будет введен запрет на остановку и стоянку автомобилей напротив дома №15 по ул. Старых Производственников.

"Такое решение принято в целях увеличения пропускной способности улицы. Поскольку припаркованный на улице транспорт создает сложности при встречном разъезде автомобилей и провоцирует аварийные ситуации", - пояснили в департаменте.