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Общество

Запрет на парковку введут на ул.Старых Производственников в Нижнем Новгороде

28 октября 2021 15:50  [75] Общество

Фото: ЦОДД НН

Запрет на парковку введут на ул.Старых Производственников в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 18 ноября будет введен запрет на остановку и стоянку автомобилей напротив дома №15 по ул. Старых Производственников.

"Такое решение принято в целях увеличения пропускной способности улицы. Поскольку припаркованный на улице транспорт создает сложности при встречном разъезде автомобилей и провоцирует аварийные ситуации", - пояснили в департаменте.

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