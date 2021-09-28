Совместную акцию "Делать добро легче, чем кажется" запустили "Доброрубль" и фонд "Сострадание-НН" Общество

Фото: предоставлено организаторами акции

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде стартовала совместная акция проекта "Доброрубль" и фонда "Сострадание-НН" под названием "Делать добро легче, чем кажется". Об этом сообщили в Центре искусственного интеллекта "Горький".

Участники акции могут получить в подарок продукцию из лимитированной коллекции "Добро" - свитшоты, футболки, шопперы, бейсболки и маски. Для этого нужно перевести в фонд "Сострадание-НН" пожертвование на сумму не меньшую, чем стоимость товара, который человек хочет получить.

Пожертвовать деньги можно через форму на сайте, прямым переводом на банковскую карту, смс-сообщением.

Все подробности акции "Делать добро легче, чем кажется" можно узнать в группе во "ВКонтакте" - vk.com/dobrorublenn.

Руководитель проекта "Доброрубль" Кирилл Багаев отметил, что основная миссия проекта - сплотить социально активных жителей региона и показать им, где они могут быть полезны. Сейчас у проекта пять направлений: экология, спорт, культура, образование и волонтёрство и социальные инициативы, в рамках которого запущена акция "Делать добро легче, чем кажется".

Основатель фонда "Сострадание-НН" Владимир Гройсман рассказал, что сейчас в приюте находятся 250 собак и 50 кошек. В среднем на содержание одного подопечного - корм, лекарства и средства для ухода - тратится порядка 150-200 рублей в день.

"Конечно, самая большая награда для нас - видеть счастливые глаза питомцев, которые обретают друзей и переезжают жить в семью. Но у нас много и тех, кто регулярно помогает нам либо материально, либо выгуливая животных, общаясь с ними. Всё это наши друзья, и нам бы хотелось поблагодарить их за это", - добавил руководитель фонда.

Проект "Доброрубль" также сотрудничает с фондом: все, кто помогают "Состраданию-НН", могут получить по 150 доброрублей.

Напомним, нижегородцы смогут получать "доброрубли" за занятия спортом и прогулки. Кроме того, виртуальные деньги начисляются жителям региона за прохождение вакцинации.

Ранее сообщалось, что "доброрублями" можно оплатить 20% стоимости поездки на судне на подводных крыльях "Валдай Р45", а также оплатить со скидкой продукцию в интернет-магазине нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" и сувениры с символикой 800-летия Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

"Доброрубль" - это система бонусных баллов для поощрения жителей Нижегородской области за участие в городских, образовательных, экологических, волонтерских, благотворительных проектах. Заработать баллы можно также с помощью приложений "Мы", "Экологический инспектор", "Активный житель" и "Активисты памяти".