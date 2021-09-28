Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2021 15:02  [15] Парковку автомобилей запретят возле школы-интерната на улице Никонова в Нижнем Новгороде
29 октября 2021 14:58  [30] Работы по ликвидации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде планируется завершить к концу ноября 2022 года
29 октября 2021 14:04  [97] Улицу Светлоярскую в Нижнем Новгороде перекрыли до 1 декабря
29 октября 2021 13:57  [462] Нижегородцев старше 60 лет отправили на обязательную самоизоляцию
29 октября 2021 13:39  [111] Порядка 822 дежурных групп будут работать в нижегородских детсадах с 1 по 3 ноября
29 октября 2021 13:37  [96] Совместную акцию "Делать добро легче, чем кажется" запустили "Доброрубль" и фонд "Сострадание-НН"
29 октября 2021 13:10  [106] Новую трапезную построят в Дивеевском монастыре
29 октября 2021 12:52  [116] Волонтёры доставили нижегородским ветеранам 150 продуктовых наборов
29 октября 2021 12:26  [272] Более 800 нижегородцев заразились коронавирусом за последние сутки
29 октября 2021 12:12  [117] Порядка 12 тыс. кв.м дорожного полотна восстановлено в Нижегородском районе в ходе ямочного ремонта
Общество

Совместную акцию "Делать добро легче, чем кажется" запустили "Доброрубль" и фонд "Сострадание-НН"

29 октября 2021 13:37  [96] Общество

Фото: предоставлено организаторами акции

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде стартовала совместная акция проекта "Доброрубль" и фонда "Сострадание-НН" под названием "Делать добро легче, чем кажется". Об этом сообщили в Центре искусственного интеллекта "Горький".

Участники акции могут получить в подарок продукцию из лимитированной коллекции "Добро" - свитшоты, футболки, шопперы, бейсболки и маски. Для этого нужно перевести в фонд "Сострадание-НН" пожертвование на сумму не меньшую, чем стоимость товара, который человек хочет получить.

Пожертвовать деньги можно через форму на сайте, прямым переводом на банковскую карту, смс-сообщением.

Все подробности акции "Делать добро легче, чем кажется" можно узнать в группе во "ВКонтакте" - vk.com/dobrorublenn.

Руководитель проекта "Доброрубль" Кирилл Багаев отметил, что основная миссия проекта - сплотить социально активных жителей региона и показать им, где они могут быть полезны. Сейчас у проекта пять направлений: экология, спорт, культура, образование и волонтёрство и социальные инициативы, в рамках которого запущена акция "Делать добро легче, чем кажется".

Основатель фонда "Сострадание-НН" Владимир Гройсман рассказал, что сейчас в приюте находятся 250 собак и 50 кошек. В среднем на содержание одного подопечного - корм, лекарства и средства для ухода - тратится порядка 150-200 рублей в день.

"Конечно, самая большая награда для нас - видеть счастливые глаза питомцев, которые обретают друзей и переезжают жить в семью. Но у нас много и тех, кто регулярно помогает нам либо материально, либо выгуливая животных, общаясь с ними. Всё это наши друзья, и нам бы хотелось поблагодарить их за это", - добавил руководитель фонда.

Проект "Доброрубль" также сотрудничает с фондом: все, кто помогают "Состраданию-НН", могут получить по 150 доброрублей.

Напомним, нижегородцы смогут получать "доброрубли" за занятия спортом и прогулки. Кроме того, виртуальные деньги начисляются жителям региона за прохождение вакцинации.

Ранее сообщалось, что "доброрублями" можно оплатить 20% стоимости поездки на судне на подводных крыльях "Валдай Р45", а также оплатить со скидкой продукцию в интернет-магазине нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" и сувениры с символикой 800-летия Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

"Доброрубль" - это система бонусных баллов для поощрения жителей Нижегородской области за участие в городских, образовательных, экологических, волонтерских, благотворительных проектах. Заработать баллы можно также с помощью приложений "Мы", "Экологический инспектор", "Активный житель" и "Активисты памяти".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благотворительность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph