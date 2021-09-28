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Общество

Нижегородцев старше 60 лет отправили на обязательную самоизоляцию

29 октября 2021 13:57  [452] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы старше 60 лет обязаны соблюдать самоизоляцию. Соответствующее изменение в указ о введении режима повышенной готовности анонсировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Согласно информации, это в первую очередь касается невакцинированных и неболевших граждан.

Отметим, что ранее самоизоляция требовалась от жителей региона старше 65 лет.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области в сентябре. Давид Мелик-Гусейнов не исключил и пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели. 

В регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса. Позднее ректор Приволжского исследовательского медицинского университета пояснил, почему в регионе введен именно двухнедельный период нерабочих дней.

"Две недели – это, действительно, тот период, когда можно понять, человек здоров или болен", - сказал он.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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