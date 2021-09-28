Нижегородскому общепиту разрешили работать навынос Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородскому общепиту в период нерабочих дней разрешено работать навынос. Соответствующее изменение в указ о введении режима повышенной готовности анонсировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Таким образом сейчас предприятия общественного питания могут работать в режиме доставки и навынос, если реализация продукции осуществляется бесконтактным путем, а посетитель при этом находится на улице.

Напомним, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября. Такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Напомним также, что предприятия общественного питания в октябре по ночам (с 0:00 до 6:00) работали только на вынос.

Отметим, что в указ также внесены изменения, согласно которым, нижегородцы старше 60 лет обязаны соблюдать самоизоляцию, а соревнования со зрителями в нерабочие дни должны проводиться только на открытом воздухе (объекты спорта работают в нерабочие дни).