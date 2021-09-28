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Общество

Парковку запретят на участке улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде

29 октября 2021 17:30  [101] Общество

Фото: 2GIS

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Канавинском районе Нижнего Новгорода с 19 ноября введут запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Совнаркомовской напротив дома №21. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

В указанном здании располагается Центр специальных перевозок МВД России.

Специалисты рекомендуют водителям учитывать изменения транспортной схемы при планировании маршрутов и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что с 11 ноября планируется ввести частичный запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Алексеевской в Нижегородском районе.

Кроме того, с 18 ноября будет запрещено парковаться на участке улицы Никитина в Сормове и на улице Старых Производственников на Автозаводе.

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Теги:
движение Парковка Транспорт
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