Парковку запретят на участке улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода с 19 ноября введут запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Совнаркомовской напротив дома №21. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.
В указанном здании располагается Центр специальных перевозок МВД России.
Специалисты рекомендуют водителям учитывать изменения транспортной схемы при планировании маршрутов и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что с 11 ноября планируется ввести частичный запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Алексеевской в Нижегородском районе.
Кроме того, с 18 ноября будет запрещено парковаться на участке улицы Никитина в Сормове и на улице Старых Производственников на Автозаводе.
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