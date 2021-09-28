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Общество

Переболевшие коронавирусом без больничного нижегородцы смогут получить QR-код

01 ноября 2021 10:02  [142] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Переболевшие коронавирусом без больничного нижегородцы смогут получить QR-код. Об этом сообщается на странице нижегородской городской больницы №28 в соцсети Instagram.

Согласно информации, в больницу поступают обращения нижегородцев, которые уже переболели коронавирусной инфекцией и имеют положительный и отрицательный результаты ПЦР-мазка, выполненных в частных ЛПУ. При этом эти граждане не оформляли официальный больничный, а соблюдали самоизоляцию.

В настоящее время такие переболевшие не включены в регистр и не имеют QR-код.

"Для того, чтобы "легализовать" этих пациентов, нами принято решение о проведении работы по данному вопросу. В карточках будет отражена вся необходимая информация", - говорится в сообщении больницы.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области в сентябре. Давид Мелик-Гусейнов не исключил и пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели. 

В регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса. Позднее ректор Приволжского исследовательского медицинского университета пояснил, почему в регионе введен именно двухнедельный период нерабочих дней.

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Теги:
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