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Бизнес

Решение о месте размещения карбонового полигона в Нижегородской области пока не принято

01 ноября 2021 12:51  [96] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Решение о месте размещения карбонового полигона для изучения способности окружающей среды поглощать СО2 в Нижегородской области пока не принято. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов региона.
 
"В настоящий момент окончательного решения о территории, где планируется строительство, не принято. Работа в данном направлении ведется", - пояснили в ведомстве.

Напомним, Нижегородская область подала заявку на право стать площадкой, где построят карбоновый полигон. Презентация проекта состоялась в апреле текущего года в Москве в ходе экспертной сессии по стратегии низкоуглеродного развития России. Тогда в качестве вариантов размещения объекта рассматривалась одна из площадок ННГУ им. Лобачевского, Керженский заповедник и заказник "Пустынский".

Всего в стране планируется создать десятки карбоновых полигонов и так называемые карбоновые фермы при них.

СПРАВКА:

Карбоновый полигон – это территория с уникальной экосистемой, созданная для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других параметров, заметно влияющих на изменение климата.

Создание сети карбоновых полигонов стало особо актуально после введения Европейским союзом углеродного сбора на импортные товары. При ценообразовании теперь учитывается количество углерод (СО2), которое регион, производящий продукт, выделяет. На товаре должна быть соответствующая маркировка.

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Теги:
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