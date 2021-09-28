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Общество

Галина Клочкова: "В нерабочие дни я директором школы быть не перестала"

03 ноября 2021 10:20  [128] Общество
Галина Клочкова

Галина Клочкова

Нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября. Директор частного общеобразовательного учреждения "Школа им. М.В. Ломоносова" Галина Клочкова рассказала НИА "Нижний Новгород", как проводит эти дни.

"Я нахожусь за городом с детьми и внуками. При этом я дистанционно работаю. Я же в нерабочие дни директором школы быть не перестала", - сказала она.

"Сейчас очень много забот, связанных с тем, чтобы организовать работу на следующую четверть. Нужно собрать учителей - какие-то вещи обсудить. Это все можно сделать дистанционно, поэтому никаких проблем не возникает. Рабочий процесс проходит нормально, даже когда я нахожусь с семьёй", - пояснила Галина Клочкова.

Напомним, что на период нерабочих дней во всех школах региона установлены каникулы. Отметим, что в большинстве школ осенние каникулы должны были начаться 1 ноября. В итоге дети ушли отдыхать на неделю раньше. При этом планируется, что после этого нижегородские школьники вернутся к очному обучению. 

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Теги:
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