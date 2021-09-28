Страховые взносы для работников ИП

Каждый действующий индивидуальный предприниматель, который планирует взять на работу пару-тройку сотрудников, должен понимать, что ему нужно будет платить за них страховые взносы ФСС, а также подавать соответствующие отчетные документы. И если он не умеет это делать самостоятельно, то лучше будет нанять еще и бухгалтера.

Если в ИП нет оформленных работников, тогда они платят за взносы только за себя. При этом им не нужно заполнять отчеты. Однако, как только в фирме появляется хотя бы один наемный сотрудник – картина тут же меняется.

Какие взносы нужно платить

Коммерсанты должны платить государству страховые взносы, а также НДФЛ за каждого оформленного человека.

Всего владелец платит четыре типа взносов. Это:

Перечисление на пенсионное страхование;

Перечисление на медстраховку;

Отчисление на случай временной потери работоспособности и материнства;

Перечисление на возможный травматизм на рабочем месте.

Государство, в свою очередь, из этих средств начисляет пенсию, декретные деньги, различные пособия.

22% от перечисленных средств уходит на пенсионное страхование граждан. Каждый сотрудник имеет свой личный счет в пенсионном фонде, а также уникальный номер – СНИЛС, на котором накапливаются средства, перечисляемые работодателем.

1% составляют отчисления в медицинский фонд или на выплаты молодым мамочкам в декрете. Все эти средства направляются в Фонд обязательного страхования граждан. В дальнейшем они перенаправляются не на лицевые счета россиян, а в общий банк денег. И, если кому-то из работников необходимо пройти медицинское обследование, он может обратиться к государству за помощью в оплате из вышеуказанного фонда.

Почти 3% идет на взносы в ФСС. А если быть точными, 2,9%. Эти средства предназначены для выплат по причине временной потери трудоспособности граждан по причине заболевания или ухода за новорожденным младенцем.

От 0,2 до 8,5% идет на перечисления на травматизм. Деньги направляют в Фонд соцстрахования. Ими можно воспользоваться, если работник пострадал в результате производственной травмы или не может продолжать трудиться из-за профессиональной болезни. Этот тип отчислений зависит от класса риска. Всего их существует 32 штуки. И, чем он выше, чем больше отчисление.

Любой работник может узнать свой индивидуальный тариф. Он отображается на официальном сайте Фонда соцстрахования граждан. Также много полезной информации по этой теме можно узнать в соответствующем разделе интернет-ресурса.

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