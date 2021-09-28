Набережная Федоровского откроется после настройки освещения и устранения недостатков Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Настройка освещения и устранение недостатков ведутся на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Кроме того, рабочие сейчас укладывают газоны. Также обустраивается балкон у дома №7 по ул. Федоровского.

Согласно информации, основные работы завершены. Планируется, что благоустройство территории завершится в ноябре текущего года.

Ранее сообщалось, что в процессе благоустройства был существенно увеличен объем работ за счет участия Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома".

Напомним, что променад на ул. Заломова открылся для прогулок в августе.

Ранее сообщалось, что на набережной Федоровского появится "Парк 800-летия". Основная идея проекта – создание "театра природных действий" – общественного пространства, в котором горожане смогут с комфортом проводить досуг. Второй этап реализации проекта пройдет уже в 2022 году. Тогда будут благоустроены участок "Аллеи Дружбы" (по улице Заломова), склоны, Благовещенская площадь, а также Сергиевский овраг и Почтовый съезд. Общая площадь благоустройства второго этапа составит 18 га, уточнили в правительстве.